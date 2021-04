"Me asusté mucho", contó la víctima del exhibicionista

Verónica, la dueña del local de calle Baigorria al 2100 que denunció a un exhibicionista, dialogó con el equipo de LA BRÚJULA 24. "Me asusté mucho", manifestó ante la consulta de este medio.

En tal sentido, la damnificada contó cómo se dieron los hechos, y aclaró que conoce a la familia de Jorge Luis Ramos, de 60 años -el acusado-. "Es gente que la pasó mal y es feo tener que darles esta noticia. El viernes vino este señor y cuando le fui a abrir la puerta vi que tenía la bragueta baja. Pensé que era sin querer, entró al local, no tenía calzones y se le veían los genitales".

"Él me hablaba y yo estaba nerviosa porque me sentía incómoda. En eso vino una señora y me él dijo que la atendiera primero, mientras fue a buscar unos condimentos al auto. Cuando volvió no tenía ni un botón abrochado. Me asusté mucho. Me mostraba los productos que tenía y mientras tanto estaba así", aseveró.

"Conozco a su familia, fue muy feo tener que contarles lo que pasó"

Consultada respecto de su reacción, Verónica explicó que "no hice nada hasta que se fue y llamé a mi papá por teléfono. Le expliqué, me dijo que así actuaba un exhibicionista y no me tenía que acobardar. De hecho volvió el lunes, lo atendí por la ventanilla y cuando me acerqué al vidrio se volvió a bajar la bragueta. Le dije que me esperara y agarré el celular, le pedí que se la subiera y lo filmé".

"Fui a hacer la denuncia más que nada por si volvía, porque yo tengo un nene. Conozco a la familia, son buenas personas del barrio, la verdad que contarles esta situación fue muy fea, me sentí mal por ellos", sostuvo con indignación.

Y agregó: "No quería que se enteren por la denuncia, quería contarles yo. No lo podían creer".

Por último, señaló que las autoridades le manifestaron que "si alguna chica lo conoce piden que se acerquen a la comisaría Cuarta para poder armar el caso. Este hombre tenía una forrajería y una chica lo denunció penalmente también".