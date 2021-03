Macri: “Argentina está sin conducción y sin rumbo”

El ex presidente Mauricio Macri advirtió que “Argentina está sin conducción y sin rumbo” y destacó que, “si no hay cambios, vamos a terminar mal todos los argentinos”. Además, advirtió que en el país “la democracia está en peligro” y acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de “ver hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar”.

Así lo refleja el diario digital Infobae, en base a una nota que el expresidente realizó en el canal La Nación +.

“Esta autocracia no es un chiste, estamos en una batalla muy dura por la democracia. Ella (Cristina Kirchner) tiene claro y quiere ver hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar. Están dispuestos a alterar las libertades y la institucionalidad. Autocracia no es democracia”, manifestó el ex primer mandatario.

Según Mauricio Macri, “la Argentina está sin conducción y sin rumbo, porque no tenemos política exterior, ni política económica, no tenemos un mensaje claro de lo que quiere el gobierno. Lo único que han hecho, es abandonar a la gente, con una política de no seguridad o inseguridad, con aumentos de impuestos, como si las empresas estuvieran acá para pagar impuestos infinitos, y nos hemos aislados del mundo”. El ex mandatario afirmó no tener dudas de que en la coalición de gobierno “manda Cristina Kirchner”. “A Alberto Fernández no lo sé definir, es una situación anómala”, agregó.

Ante este escenario que planteó, polarizó que si fue su gobierno, Argentina estaría vacunando al ritmo de Chile. “Nos hemos aislado del mundo, con la política exterior que nosotros teníamos, hoy tendríamos las mismas o más vacunas por habitante que Chile, hubiésemos ido a comprar, nadie pide que le regalen a la Argentina”, enfatizó.

El martes en el acto de asunción como presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández cuestionó a Macri al sostener que “mientras otros se levantan de la cama y hacen Zoom, nosotros vacunamos”. En esta oportunidad, el referente de la oposición le respondió y dijo que “lamentablemente el Gobierno no vacuna”. “Entramos en una cuarentena eterna equivocada, llenamos de miedo a la población, trajimos costo social y ni siquiera nos adelantamos a comprar las vacunas suficientes y de todas las marcas”, enumeró el listado de errores que considera que cometió el Poder Ejecutivo en su gestión de la pandemia y se preguntó: “Nadie sabe por qué no compramos la Pfizer. “Encima las utilizamos (las vacunas) para vacunar a sus amigos y a los poderosos del Gobierno”, añadió en referencia al escándalo por los “vacunados Vip”. En la misma sintonía, luego de que trascendiera que una militante de 18 años recibió una dosis de la de Sinopharm, expresó: “Qué hemos hecho con nuestra juventud, cómo puede ser que esos jóvenes que tienen padres y abuelos se vacunen antes que ellos”.

Ante la situación sanitaria, económica, política y social, Macri remarcó que “el Gobierno ya está en crisis”. Insistiendo en que “no hay rumbo ni conducción”, agregó que “la crisis siempre se va agravando”. “Lo único que puede suceder es que las cosas estén peor”, lamentó y advirtió que “si el Gobierno no encuentra el rumbo, vamos a terminar mal todos los argentinos”.

En otro de los temas que abordó durante la entrevista, descartó competir en las Legislativas de este año: “No voy a ser candidato”. Sin embargo, ante la consulta sobre si se prepara para el 2023, respondió: “Que el árbol no nos tape el bosque”. Y se explayó: “El bosque es defender la institucionalidad, las libertades, las reglas del sistema, hoy la democracia está en peligro”. “El kirchnerismo ha vuelto, estamos en una batalla muy dura”, remarcó.

En efecto, Mauricio Macri se siente responsable de la vuelta de Cristina Kirchner al Gobierno y admitió -como reflejó en su libro- que se cuestiona “qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás”. “Era muy obvio que eso iba a traer destrucción y pobreza a los argentinos; me pregunto qué otras cosas pude haber hecho para lograr enderezar una economía quebrada que lamentablemente la gente no se había enterado”, explicó.

“Entiendo que me tomen como el responsable de la vuelta de Cristina, di todo lo que pude, el libro viene a ser un aporte sincero, transmitir una experiencia y mostrar las dificultades que existen en la Argentina”, concluyó mencionando su publicación con la que se relanzó este año.