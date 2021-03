Internan a Víctor Hugo Morales por complicaciones debido al coronavirus

El periodista y conductor televisivo Víctor Hugo Morales fue internado este martes a la tarde por una pulmonía bilateral originada por su cuadro de Covid-19.

Según publica el diario Página/12, el doctor de Víctor Hugo, Guillermo Capuya, quien además se desempeña como columnista del canal C5N, contó que el periodista "se encuentra clínicamente muy bien, prácticamente sin síntomas, salvo la pérdida de olfato", pero una tomografía computada reveló que padece una pulmonía bilateral.

"Por eso se decidió su internación en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, para que tenga un mejor control". En principio, por recomendación, Víctor Hugo fue a un hospital público, pero luego lo trasladaron al sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo.

Capuya, quien resaltó en varias oportunidades que la internación fue una medida preventiva, adelantó que es "posible que sea tratado con plasma de convalecientes".

Agregó: "No está fatigado ni le falta el aire, al día de hoy, pero hay que estar muy de cerca con el control, porque sabemos que esta enfermedad puede estabilizarse, empeorar o mejorar. Por eso, es importante tenerlo controlado en un centro con la complejidad necesaria".

Horas más tarde, mediante un comunicado, se expuso en el parte médico que el periodista "está aún en la etapa temprana del COVID". "Se encuentra internado desde esta noche en la Clínica Los Arcos porque le hicieron una tomografía y el resultado arrojó que tiene una neumonía bilateral", se agrega en el comunicado.

"Está bien clínicamente y muy bien de ánimo. Se va a quedar en una habitación individual. Le están administrando oxígeno para que el pulmón no sufra. Y esta noche mismo lo tratan con plasma de manera precoz para prevenir alguna futura complicación", completaron.

A Víctor Hugo le confirmaron el sábado a la mañana al someterse a un hisopado que tenía coronavirus, luego de permanecer aislado varios días por ser contacto estrecho de un caso positivo.

En la apertura de La Mañana, su programa en AM750, el periodista aseguró el lunes que se encontraba bien de salud, sin “ni fiebre ni nada”, aunque precisó que había perdido el olfato y el gusto.

“Siento que me ahogué en la orilla, no llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuvo encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos”, contó Víctor Hugo.

A pesar de estar contagiado, Víctor Hugo no dejó de hacer su programa de radio. Desde el inicio de la pandemia, el periodista trabajó desde su casa, mientras parte del equipo de La Mañana se encuentra en los estudios de la emisora.