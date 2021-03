La columna de la Ubfal: Moria sería la estrella invitada de Andy para enfrentar a Juana

En su espacio diario, la panelista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, adelantó las principales novedades de la farándula, palpitando las novedades de la TV, pantalla que está que arde.

Este será un sábado de gran competencia televisiva en la noche de los canales líderes al enfrentarse, por primera vez en el año, “PH, podemos hablar” y “La noche de Mirtha Legrand”.

Andy Kusnetzoff y Juana Viale inaugurarán la lucha por el rating en este 2021 y la producción de Story Lab se aseguró la presencia de Martín Bossi, con quien la conductora grabó una apertura especial y podemos adelantar que en mesa masculina, estarán Darío Barassi y Matías Martin. Andy ya debutó el sábado pasado, con un promedio de 9.4 liderando el día para Telefe, con Pampita, Vicky Xipolitakis, el doctor Alberto Cormillot, Leo Sbaraglia y Rodolfo Barili. Y para este sábado prepararía, si todo cierra, un encuentro fuerte con eje en la figura de Moria Casan, en pleno éxito teatral de “Brujas” y alejada de la tele desde el final del “Cantando” en enero pasado.

Finalmente Disney reveló por qué plataforma se verán las ficciones que se grabaron, se están grabando y se grabarán en Argentina con figuras como Adrián Suar, Gustavo Bermudez, Andrés Parra, Carla Peterson, China Suarez, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Natalia Oreiro y muchos más. En alta competencia, hacia el mes de junio, Disney lanzará en América Latina Star Plus, su nueva propuesta de contenidos en la que se podrá ver un importante catálogo de series y películas y estos esperados estrenos locales. “Los protectores” igual que “Sesiones”, se terminaron de grabar y ya están en postproducción. “Limbo” se terminará con escenas grabadas en España con Clara Lago, Andrés Gil y Andrea Frigerio; mientras que “Santa Evita” se comenzará a grabar el mes que viene con Natalia Oreiro, Frances Orellá (Merli), Ernesto Alterio y gran elenco.

Mientras el Enacom prohibió siquiera nombrarla en cualquier medio de comunicación, en su programa, por un punto más de rating, Viviana Canosa se permitió contar intimidades de la niña M., protagonista del caso policial que fue noticia toda la semana pasada; con la excusa de la supuesta denuncia a las autoridades. No reproduzco sus dichos, por respeto a la menor que no será restituida a su madre, quien paralelamente, dio una nota a Gastón Pauls para su programa de Crónica, “Seres libres”, donde presenta casos de resiliencia y sobre todo, de superación de adicciones, que no es esta historia de vida, todavía, al menos.