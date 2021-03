Qué dicen los psiquiatras que atendieron a Entraigas en la cárcel

Florencio Entraigas es el ex enfermero que salió de la cárcel de Villa Floresta tras cumplir una condena de ocho años y medio de prisión por haber violado a una mujer que estaba internada en estado de coma en el Hospital Municipal.

En las últimas horas, el móvil de LA BRÚJULA 24 intentó entrevistar al ex convicto en su casa del barrio Villa Cerrito, pero el hombre al darse cuenta que se trataba del equipo periodístico de este medio solamente atinó a esconderse. "De eso ya hablé, por ahora no lo hago más", esbozó ante el requerimiento periodístico. Luego, se encerró en ese domicilio para no volver a salir.

Ahora, en forma exclusiva este medio te muestra lo que indicaban los informes de los psiquiatras que atendían a Entraigas en el penal. En un fragmento del texto, por ejemplo, se advierte que "el sujeto trabajó durante 22 años como enfermero en un hospital de nuestro medio, cometiendo en el marco de su labor el actual delito".

"El hecho por el que purga condena cuenta de sus fallas a nivel de control de los impulsos, emergiendo conductas heteroagresivas de origen sexual, evidenciándose un borramiento de límites interpersonales y sociales".

"No se observa que acceda a un proceso reflexivo ni autocrítico profundo sobre su accionar, sino que se erigen defensas evitativas respecto del relato de lo ocurrido".

Y agrega: "Actualmente vive con su actual esposa y el hijo de esta última, mayor de edad. Tiene una hija de 32 años con quien mantiene contacto telefónico, según refiere. Señala que a futuro planifica retomar su oficio de cerrajero, contando con la maquinaria necesaria para ello".