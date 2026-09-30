El emotivo video de AFA que palpita la despedida de Messi de la Selección

La cuenta oficial de la Selección argentina compartió este miércoles un emotivo video dedicado a Lionel Messi, en la antesala de una fecha FIFA que terminará con la despedida del capitán con la camiseta albiceleste.

“Antes del último baile, siempre hay cuarteto”, fue la frase elegida para acompañar la publicación, musicalizada con Soy Argentino, uno de los clásicos de La Mona Jiménez.

El video comienza repasando diferentes etapas de la vida futbolística de Messi, desde sus primeros pasos en Newell's hasta algunos de los momentos más importantes que protagonizó con la Selección.

A lo largo de la grabación aparecen festejos de goles, imágenes de los hinchas, reuniones del plantel y distintas postales que marcaron el camino del equipo argentino durante los últimos años. “La triple fecha arranca en Córdoba. Vamos de nuevo, Argentina”, señala además el mensaje difundido por la AFA.

La publicación llegó horas antes del amistoso que Argentina jugará este miércoles, desde las 21, frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, encuentro para el que Messi no estará presente.

El calendario continuará el 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental y se cerrará el 6 de octubre frente a Benín, también en el estadio de River. Ese último encuentro está anunciado como la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.