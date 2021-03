Tuya declaró ante el Juez de Faltas y espera una condena

En las últimas horas, Fabián Tuya compareció ante el Juez de Faltas luego de protagonizar un incidente de tránsito en Salta al 100 cuando, a bordo de su vehículo, se subió a la vereda e impactó contra el frente de una vivienda, sin poder cumplir con el control de alcoholemia, después de intentar --en reiteradas oportunidades-- soplar la pipeta.

Fuentes consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24 confirmaron que Tuya (ex director de delegaciones municipales) estuvo frente a frente con el doctor Carlos Salgado y no presentó ninguna prueba del análisis que se realizó en las primeras horas el sábado, en el Hospital Italiano.

Cabe recordar que el propio ex magistrado Ricardo Germani había mencionado en este medio que ese resultado no lo iba a exculpar a partir de la figura de cadena de custodia. No obstante, versiones indican que le habría dado positivo.

En su testimonio en el marco de la Justicia contravencional sostuvo que el siniestro se produjo cuando se retiró de una cena y a bordo de su auto realizó una mala maniobra, reiterando que por los golpes sufridos en el rostro no logró realizar correctamente el test que le suministró el inspector de Tránsito.

Fue el propio agente que redactó el acta en el que se configura la presunción de alcoholemia positiva, tal como dicta la Ley para estos casos. Frente a este panorama, se puede concluir que el expediente ya está cerrado.

Es que al no existir ningún argumento de defensa por parte del ex funcionario municipal que le deje dudas al Juez de Faltas, Carlos Salgado, para no aplicar una condena. Tuya deberá erogar unos 80 mil pesos para pagar la multa y recuperar su vehículo secuestrado.