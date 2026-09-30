Bahía y las alergias: qué síntomas indican que es hora de consultar

Por Juan Luis Tucat, redacción de La Brújula 24

@JuanTucat

Hay una escena que se repite por estos días en Bahía Blanca: estornudos en serie, pañuelos a mano, ojos que pican y una nariz que parece no dar tregua. Con septiembre llegando a su fin y la primavera instalada, también comienza una de las épocas más incómodas del año para quienes tienen alergias respiratorias.

Y con los síntomas vuelven las preguntas. ¿Bahía tiene un aire particularmente malo para los alérgicos? ¿El viento empeora todo? ¿Cómo saber si se trata de una alergia o simplemente de un resfrío? ¿Alcanza con comprar un antihistamínico? ¿Qué pasa si durante años se dejan correr los síntomas sin tratamiento?

Para responder esas dudas, La Brújula 24 volvió a conversar con la doctora Andrea Irene Mariño, médica especialista en alergia, inmunología infantil y pediatría, y jefa de la Unidad de Alergia e Inmunología del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital Municipal.

No es la primera vez que la especialista aborda el tema con este medio. Tiempo atrás explicó que entre las alergias más frecuentes se encuentran las respiratorias, especialmente la rinitis y el asma, y que los ácaros del polvo doméstico y los pólenes aparecen entre los principales desencadenantes.

Esta vez, con la primavera como escenario, fue directamente al punto: comenzó la temporada de los pólenes.

Por qué septiembre cambia todo para los alérgicos

“Cuando empieza la primavera empiezan los pólenes de primavera, que fundamentalmente son los pólenes de árboles, y un poco más tarde algunos pólenes de gramíneas cultivadas y salvajes”, explicó Mariño.

Ese proceso puede extenderse durante buena parte de la temporada. Según detalló, desde esta época y hasta diciembre existe polinización de distintas especies, aunque los períodos varían de acuerdo con cada planta.

Para quienes son susceptibles, el resultado puede aparecer rápidamente.

Young pretty woman sneezing in front of blooming tree. Spring allergy concept

“Empieza con estornudos, que nosotros llamamos estornudos en salva porque son muchos estornudos seguidos; empieza con una rinorrea, como un agua clara y transparente que chorrea por la nariz todo el tiempo, y empieza a sentir que no puede respirar por la nariz, que se congestiona”, describió.

A partir de allí pueden sumarse otras molestias: dormir mal, roncar, respirar con la boca abierta e incluso despertarse con la almohada húmeda por el babeo.

Y si el cuadro continúa avanzando sin control, advirtió, puede comprometer otros sectores de las vías respiratorias.

¿Es cierto que el aire de Bahía provoca más alergias?

Quizás sea uno de los mitos más instalados. Cada primavera aparece alguna versión de la misma frase: “Bahía es terrible para los alérgicos”.

Mariño introdujo una diferencia importante. La ciudad no tiene una condición excepcional que haga que las alergias primaverales solamente ocurran aquí. “No. En las épocas de primavera, en ciudades donde hay árboles que polinizan en primavera o gramíneas pasa lo mismo”, dijo.

Eso no significa que las características bahienses sean completamente irrelevantes. El viento puede intervenir. “Que vos puedas decir que Bahía está encerrada, que puedan permanecer más tiempo en el aire o que los vientos importantes de Bahía te traigan pólenes de mayor distancia que en las ciudades donde no hay viento, bueno, puede ser que te perjudique un poco”, señaló.

Pero inmediatamente puso el fenómeno en contexto: todas las ciudades con vegetación que libera esos pólenes durante la primavera atraviesan problemas similares.

Alergia o resfrío: una diferencia fundamental

Para muchas personas la primera dificultad consiste en determinar qué tienen. Nariz tapada, estornudos y secreciones pueden aparecer tanto en una alergia como en determinadas infecciones respiratorias.

Hay, sin embargo, algunas pistas. “La primera cosa que hay que pensar es que la alergia no es un cuadro febril”, remarcó la especialista.

Cuando existe fiebre acompañada por síntomas respiratorios, la sospecha se orienta más hacia una infección viral. La rinitis alérgica suele tener otra presentación: muchos estornudos consecutivos, secreción nasal transparente y acuosa, congestión y picazón.

“Le pican los ojos, le pica la nariz, le pica el paladar; ya estamos orientándonos a una rinitis alérgica y no a un cuadro viral o infeccioso”, detalló.

También ayuda observar cómo se comportan los síntomas. Una persona que todos los años atraviesa el mismo problema en determinada estación o empeora al ingresar en una vivienda con determinadas mascotas o en espacios que permanecieron mucho tiempo cerrados suma indicios de que puede existir un componente alérgico.

El error de esperar a que aparezcan todos los síntomas

Quienes ya tienen un diagnóstico cuentan con una ventaja: pueden anticiparse. Mariño recomendó que un paciente que conoce su alergia consulte con el especialista que habitualmente lo controla antes de ingresar de lleno en la temporada que le provoca síntomas.

La idea es revisar el tratamiento, disponer de la medicación necesaria y recordar correctamente cómo utilizarla. “El que no lo sabe y lo sospecha, también sería conveniente, si ya le pasó la primavera pasada o dos primaveras pasadas, que diga: ‘Bueno, antes de que empiece la primavera voy a ir a ver a un alergólogo para hacer el diagnóstico correcto, saber a qué soy alérgico y ver qué tratamiento tengo que colocarme’”, explicó.

La recomendación cobra relevancia frente a otro fenómeno: varios antihistamínicos pueden conseguirse sin receta.

Eso, aclaró, no significa que cualquier tratamiento sea suficiente. En una alergia al polen puede ocurrir que el antihistamínico no alcance y que el paciente necesite aerosoles nasales con medicación antiinflamatoria o tratamientos específicos que deben decidirse durante la consulta médica.

¿Barbijo contra el polen?

La experiencia de la pandemia dejó otra pregunta: si el barbijo filtra partículas, ¿puede ayudar durante los días con mucha presencia de polen?

Mariño fue cauta. Señaló que no existen estudios suficientes que permitan recomendarlo de manera general, aunque durante la pandemia observaron que algunas personas alérgicas que realizaban actividades al aire libre usando barbijo presentaban menos síntomas.

La estrategia depende, sobre todo, de la gravedad de cada paciente.

Una persona con una sensibilidad intensa que, además de rinitis, desarrolla broncoespasmos o crisis asmáticas podría necesitar limitar determinadas actividades al aire libre durante el período de mayor polinización.

“Por ahí le decimos: ‘Mirá, no salgas a correr al parque en esta época, hacelo en gimnasio y cuando termina la época del polen volvés a la actividad al aire libre’”, ejemplificó.

Sin embargo, aclaró que se trata de situaciones más extremas. En la mayoría de los pacientes se busca ajustar el tratamiento para que puedan continuar con su vida cotidiana.

Una temporada que no termina para todos al mismo tiempo

No existe una única fecha a partir de la cual desaparezca el problema. “Depende del polen”, explicó Mariño. Hay árboles que polinizan antes, otros más tarde y gramíneas que pueden permanecer activas durante gran parte de la primavera.

Por eso el tratamiento puede necesitar mantenerse durante todo el período de exposición e incluso 15 o 20 días después de que termina la etapa de polinización. La médica señaló además que existen sitios especializados que permiten consultar qué pólenes están presentes en determinada región, información que puede resultar especialmente útil para quien ya sabe qué alérgeno desencadena sus síntomas.

Qué puede pasar si una alergia no se trata

La congestión persistente no siempre es una simple molestia pasajera. Mariño explicó que una inflamación nasal sostenida puede llegar a obstruir la salida de los senos maxilares y facilitar una sinusitis aguda infecciosa.

Si continúa, también pueden desarrollarse pólipos nasales inflamatorios.

Y el proceso puede avanzar por las vías respiratorias.“Puede terminar en laringitis, alteración de la voz, engrosamiento de las cuerdas vocales, puede terminar en broncoespasmos, en crisis de asma”, enumeró.

“El epitelio respiratorio es uno solo y, si se inflamó el de la nariz y esto no lo tratás, puede seguir y puede inflamarse el resto del epitelio respiratorio y traer otras complicaciones”, agregó.

La consulta, por eso, no debería quedar reservada únicamente para cuando el cuadro se vuelve insoportable.

Para quien nunca recibió un diagnóstico, la indicación es hacerlo cuando aparecen síntomas compatibles y existe la sospecha de una alergia. Y para quien ya conoce perfectamente en qué momento del año comienza su problema, la recomendación es adelantarse.

“Si uno ya sabe en qué época es alérgico, 15 o 20 días antes de la época en que empieza con los síntomas tiene que consultar, para poder transcurrir esa época muy bien o lo mejor posible”, resumió Mariño.

En una ciudad donde la llegada de la primavera se siente también en la nariz y en los ojos de miles de personas, la clave parece bastante menos misteriosa que los mitos que circulan cada año: identificar qué provoca la alergia, anticiparse a la temporada y tratarla correctamente antes de que una molestia cotidiana se convierta en un problema mayor.