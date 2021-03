La inflación de febrero fue de 3,6% y acumuló un 40,7% en los últimos doce meses

La inflación en febrero se ubicó en el 3,6%, según informó hoy el Indec. De esta manera, el ritmo de suba de precios marcó una desaceleración respecto al 4% que había mostrado tanto en diciembre como en enero. El acumulado de los últimos doce meses es de un 40,7%, mayor que en enero, cuando fue de 38,5%.

El precio de los alimentos y bebidas volvió a ser uno de los sectores con subas más pronunciadas entre los considerados por el Indec. Este rubro tuvo en febrero un alza del 3,8%, todavía por encima del índice general pero con una desaceleración respecto al 4,8% de febrero.

De esta forma, la inflación continúa superando el 3%, el piso de suba de precios que tiene la economía en los últimos cinco meses. Hay que remontarse a septiembre para encontrar un IPC por debajo de ese porcentaje (2,8%).

La inflación acumulada de los primeros dos meses del año es de 7,8%, mientras que la interanual marcó una aceleración considerable, de 38,5% en enero a 40,7% en febrero, lo que se explica por el índice que hubo en ese mismo mes de 2020, cuando fue de 2%.

El índice difundido por el organismo estadístico se ubicó levemente por encima de lo que esperaban las estimaciones privadas de precios, que habían registrado incrementos generales de entre 3,3 y 3,5 por ciento.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó este miércoles que la inflación es un tema que “se resuelve desde lo macroeconómico” y con “políticas específicas de comercio interior”.

“La inflación es un problema macroeconómico”, sostuvo en declaraciones radiales. “Hay gente que piensa que la inflación se resuelve a través de controles, que son necesarios, pero la cuestión de fondo es que el tema se resuelve desde la macro y llevando políticas específicas de comercio interior”, subrayó.

Según el Ministerio de Economía, el retroceso del IPC durante febrero respondió “principalmente a los precios regulados que aumentaron 2,2% mensual (vs. 5,1% mensual en enero)”. A su vez, los bienes considerados estacionales (como frutas o verduras) se mantuvieron en 3,1% mensual (vs. 3% en enero), “con subas en verduras, indumentaria y en el caso de hoteles y restaurantes por la temporada de verano”, especificó Hacienda. Por último, la inflación núcleo -que descarta bienes o servicios estacionales o regulados-, subió 4,1% vs. el 3,9% que había tenido en enero.

(Fuente: Infobae)