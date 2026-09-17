El desempleo en Bahía llegó al 9,7% y alcanza a unas 16 mil personas

La tasa de desocupación en Bahía Blanca se ubicó en el 9,7% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el informe sobre mercado de trabajo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La medición implica que alrededor de 16 mil personas estaban sin empleo, disponibles para trabajar y buscando activamente una ocupación entre los meses de abril y junio. La población económicamente activa del aglomerado fue estimada en 164 mil personas, mientras que unas 149 mil se encontraban ocupadas.

El dato muestra un deterioro importante en la comparación interanual. En el segundo trimestre de 2025, la desocupación había sido del 7,5%, por lo que en doce meses creció 2,2 puntos porcentuales.

La comparación con el trimestre inmediatamente anterior ofrece, en cambio, una pequeña mejora: entre enero y marzo de este año la tasa había alcanzado el 10,1%, frente al actual 9,7%.

#DatoINDEC

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

Más personas salieron a buscar trabajo

Uno de los datos que ayuda a explicar el escenario es el aumento de la participación en el mercado laboral. La tasa de actividad, que representa a las personas que trabajan o buscan activamente empleo, pasó del 47% en el segundo trimestre de 2025 al 50,7% un año después. Al mismo tiempo, la tasa de empleo aumentó del 43,5% al 45,8%.

Es decir, durante el último año creció la proporción de habitantes que salió al mercado laboral y también quienes consiguieron una ocupación, pero ese incremento no resultó suficiente para absorber a todos los nuevos demandantes.

Otro indicador que encendió una señal de alerta fue la subocupación, correspondiente a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más. En Bahía Blanca alcanzó el 12,6%, equivalente a unas 21 mil personas. Un año atrás se encontraba en 9,6%.

Además, unas 23 mil personas que ya tenían trabajo continuaban buscando otra ocupación, según las estimaciones oficiales. La tasa de ocupados demandantes de empleo fue del 13,8%.

Por encima del promedio nacional

El 9,7% de desocupación de Bahía Blanca-Cerri quedó por encima del promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC, que fue del 7,9%, y coincidió con la tasa general de la región Pampeana.

A nivel nacional, el organismo calculó que había 1,2 millones de desocupados dentro de los 31 conglomerados relevados. La tasa general no presentó una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre de 2025, aunque en los aglomerados del interior sí se registró un incremento significativo.

El propio INDEC advierte que la estimación de desempleo para Bahía Blanca-Cerri tiene un coeficiente de variación del 16,9%, por lo que debe interpretarse con cautela. El intervalo de confianza del 90% ubica la tasa local entre 7% y 12,4%.