La economía cayó en el segundo trimestre y las proyecciones recortan el crecimiento anual

La actividad económica argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, según informó el INDEC. Es la primera caída trimestral en dos años y las proyecciones privadas anticipan que el avance anual sería menor al previsto oficialmente.

Entre los componentes de la demanda, la inversión cayó 11,1% frente al mismo período de 2025 y completó cinco trimestres consecutivos en retroceso. Las importaciones de bienes y servicios reales bajaron 8,6%, mientras que el consumo privado descendió 2,4% contra el trimestre anterior y apenas subió 0,4% en la comparación interanual. El consumo público, en tanto, se redujo 4,1% y las exportaciones crecieron 13,7%.

El dato coincidió con una suba del desempleo al 7,9% y una informalidad laboral que alcanza al 45% de los trabajadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño acumulado y afirmó: “La economía acumuló un crecimiento del 2,2% en el primer semestre del año en relación a igual período de 2025”. También señaló que 13 de los 16 sectores medidos registraron crecimiento interanual.

Sin embargo, la expansión estuvo concentrada. Tres cuartas partes del aumento interanual se explicaron por el agro, que creció 6,2%, y la minería, con una suba de 16%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,1% y el comercio 2%.

La consultora LCG estimó que la inversión se mantiene cerca del 17% del PBI y proyectó un crecimiento de 2% para 2026. “Seguimos proyectando un crecimiento débil en el agregado, con altas y bajas sucesivas”, sostuvo.

ACM advirtió que la recuperación es menos extendida que en 2025 y que el deterioro de la formación de capital condiciona la capacidad de generar empleo formal. El Presupuesto 2027, en cambio, prevé que 2026 cierre con un crecimiento de 3%. Para LCG, alcanzar esa cifra requeriría una fuerte aceleración durante el segundo semestre.

Con información de Clarín