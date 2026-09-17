Destacada B
La economía cayó en el segundo trimestre y las proyecciones recortan el crecimiento anual
Los datos oficiales mostraron un deterioro entre abril y junio con bajas del consumo y la inversión.
La actividad económica argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, según informó el INDEC. Es la primera caída trimestral en dos años y las proyecciones privadas anticipan que el avance anual sería menor al previsto oficialmente.
Entre los componentes de la demanda, la inversión cayó 11,1% frente al mismo período de 2025 y completó cinco trimestres consecutivos en retroceso. Las importaciones de bienes y servicios reales bajaron 8,6%, mientras que el consumo privado descendió 2,4% contra el trimestre anterior y apenas subió 0,4% en la comparación interanual. El consumo público, en tanto, se redujo 4,1% y las exportaciones crecieron 13,7%.
El dato coincidió con una suba del desempleo al 7,9% y una informalidad laboral que alcanza al 45% de los trabajadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño acumulado y afirmó: “La economía acumuló un crecimiento del 2,2% en el primer semestre del año en relación a igual período de 2025”. También señaló que 13 de los 16 sectores medidos registraron crecimiento interanual.
Sin embargo, la expansión estuvo concentrada. Tres cuartas partes del aumento interanual se explicaron por el agro, que creció 6,2%, y la minería, con una suba de 16%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,1% y el comercio 2%.
La consultora LCG estimó que la inversión se mantiene cerca del 17% del PBI y proyectó un crecimiento de 2% para 2026. “Seguimos proyectando un crecimiento débil en el agregado, con altas y bajas sucesivas”, sostuvo.
ACM advirtió que la recuperación es menos extendida que en 2025 y que el deterioro de la formación de capital condiciona la capacidad de generar empleo formal. El Presupuesto 2027, en cambio, prevé que 2026 cierre con un crecimiento de 3%. Para LCG, alcanzar esa cifra requeriría una fuerte aceleración durante el segundo semestre.
Con información de Clarín
La economía cayó en el segundo trimestre y las proyecciones recortan el crecimiento anual
Universidades van a paro este viernes y convocan una nueva marcha federal
Detuvieron al "Yuyito": está acusado de un robo a mano armada en Villa Rosario
Se anticipa un viernes ventoso y cálido
El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con apoyo de aliados
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Una motociclista murió en un choque contra una camioneta
-
Noticias A10 horas ago
Se conoció la identidad de la mujer fallecida en el choque entre moto y camioneta
-
Noticias B14 horas ago
Robó una moto en Bella Vista, chocó en Villa Muñiz y terminó preso
-
Noticias B15 horas ago
Choripaneada y "batalla de chimichurri": La Salada recibe la primavera con una original propuesta
-
Espectáculos15 horas ago
Sol Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada en una final voto a voto
-
Noticias A5 horas ago
Video: así fue la maniobra que puso en la mira a "La Uruguaya"
-
Destacada B4 horas ago
Tras una millonaria inversión provincial, Susbielles anunció 142 lotes para viviendas
-
El Tiempo15 horas ago
El frío comienza a alejarse de la ciudad: a cuánto llegaría la temperatura máxima