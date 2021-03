Cuánto podrían aumentar las cuotas de los colegios privados

Rodolfo De Vincenzi, que es el vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada, habló esta mañana con el equipo del programa "Tal cual es", que se emite por LA BRÚJULA 24.

En la entrevista, recordó que "por la pandemia, las asociaciones de colegios privados hicimos un acuerdo con el Ministro de Educación y el Consejo Federal por un congelamiento de aranceles que se dio durante todo el 2020, pero eso no significó que no hubiera un aumento de costos porque hubo paritarias, lo cual no fue trasladado a precios".

"Al finalizar ese período se decidió transparentar esa suba, que se hace a través de una comisión que analiza técnicamente los aumentos. Eso fue trasladado a precios a partir de marzo, y los porcentajes son variables que dependen de dos condiciones: la jurisdicción a la que pertenece el colegio y si esa institución recibe un aporte estatal que disminuye el aporte que tiene que realizar el padre", explicó.

Y a la hora de hablar de porcentajes, De Vincenzi refirió que "en el caso de los que cuentan con el aporte del Estado, rondaba entre el 14,5 y el 25.5 el interanual , y para los que no tienen depende de la estructura de costos de cada uno, por el tipo de servicio que brindan, pero anduvieron entre un 20 y un 30% como tope".

Expectativas para el 2021. "Tenemos algunos indicadores, aunque faltan certezas. El Congreso aprobó un presupuesto que prevé una inflación anual del 29%, y la suposición que podemos hacer es que los aumentos salariales van a superar el índice. También existe un acuerdo paritario federal donde se elevaron los pisos en un 34%, lo cual no significa un aumento en ese sentido".

"Ahora lo están negociando los sindicatos, pero se presume que andará en un 30%", indicó. Y además, sobre el final de la nota, comentó que se buscará acordar con los padres que tengan deudas del año anterior, como para evitar que los alumnos pierdan la matrícula.