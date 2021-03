Fijan la fecha para el juicio contra la banda de la Comisaría 5ta

El juicio contra el subcomisario Nicolás Pérez y otros cuatro efectivos de la comisaría Quinta, acusados de intentar extorsionar a un conocido odontólogo bahiense, al que le pidieron dos mil dólares para "no armarle una causa" se llevará a cabo los días 28 y 29 de octubre de este año, en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 2.

Tanto él como Washington Kalil Alexander Delgado, Daniel Enrique Dupré, Cristian Gabriel García y Matías Sebastián Guerra Velarde están acusados de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y se sentarán en el banquillo de acusados durante el debate oral y público.

Según la investigación realizada por el Fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ Nº 18, "la persona denunciante relató que el día anterior -esto es el 11 de junio de 2020 por la noche- su pareja y una amiga habían sido agredidas físicamente por un grupo de mujeres lo que motivó que esta última deba ser trasladada a una clínica de la ciudad para su atención médica.

Hizo saber que una vez en el centro de salud se hicieron presentes funcionarios de la Comisaría Quinta de esta ciudad, quienes le indicaron que debía concurrir al día siguiente a la sede de dicha seccional policial a radicar la denuncia correspondiente".

Ya en el lugar, el denunciante fue amenazado y extorsionado por una serie de efectivos policiales que se presentaban ante él reclamándole el pago de dinero en efectivo para evitar verse involucrado en una causa por comercialización de estupefacientes, hasta que finalmente le solicitaron dos mil dólares que fueron entregados con posterioridad, en medio de un operativo realizado para detener a los autores de la maniobra delictiva.

Cabe recordar que en un testimonio exclusivo a este medio, el damnificado relató que "el subcomisario no me dejaba hablar, permanentemente me acusaba. Yo le aclaraba que no tenía antecedentes y nunca había cometido un delito, le pedía que se fije quién soy. Trataba de explicarle que yo era víctima porque me robaron cosas de las chicas que estaban en mi casa".

En su testimonio, sostuvo que Pérez se fue inmediatamente y se quedó hablando con los otros policías, explicándoles lo que había ocurrido: "Cuando escucha que yo sabía que esas pibas vendían droga, el comisario regresa y me empieza a decir 'cómo sabés que venden droga'. Les respondo que mi pareja y su amiga consumen, que otras personas también les compraban a estas pibas y que yo mismo la he llevado en el auto a la chica a buscar. El comisario me empezó a decir que en mi casa seguramente se hacían fiestas y que yo tenía que ver con la droga, que estaba involucrado con prostitución y me iban a iniciar una causa. Me amenazaba con dejarme imputado por lo que estaba relatando y que no me creía nada".

"Se vuelve a ir. García y Dupré me empiezan a decir que me quede tranquilo, que íbamos a tratar de arreglar las cosas, que iban a hablar con el comisario. Me decían que como yo contaba que había venta de drogas de por medio y que una chica es prostituta, si ponían eso en la causa y se hacía un allanamiento en el que agarraban a ellas con estupefacientes, mi nombre iba a quedar dando vuelta por todo Bahía, que iba a ser escrachado afirmándome que yo soy un profesional conocido y que me iban a arruinar para toda la vida. Eso me lo decía García", agregó.

"Lo que más quiero es que esta gente quede presa, sobretodo el comisario Pérez", había completado.