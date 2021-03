Muerte en la guardia del Municipal: nueva marcha por justicia

Familiares, amigos y conocidos de David Garrido, el hombre que falleció en la puerta del Hospital Municipal esperando ser atendido, marcharon nuevamente esta tarde en reclamo de justicia.

La movilización, que comenzó pasadas las 18, fue convocada por los propios familiares y contó con la participación de unas 50 personas. Primero se manifestaron frente a las instalaciones del nosocomio en calle Bravard, y luego siguieron su recorrido por calle Estomba, cortando media calzada.

“Tenemos mucha fe, se está moviendo bastante el fiscal, hay que ser pacientes, pero hemos tenido respuestas de la justicia”, indicó Jésica, una de sus sobrinas, en diálogo con Nunca es Tarde, programa que se emite por LA BRÚJULA 24.

“Hoy nos pasó a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera. Ya a mi tío no lo tenemos, pero estamos marchando por todos, para que no haya otro David Garrido”, remarcó.

Consultada sobre si recibieron algún tipo de respuesta por parte de las autoridades del hospital, la mujer señaló: “No se han comunicado con nosotros. Desde un principio taparon todo, como cuando la doctora González Prieto dijo que había una persona y que en dos minutos lo iban a atender, todo eso es mentira".

“Nosotros sabemos muy bien que estamos luchando contra el mar. No vamos a bajar los brazos. Lo de mi tío fue una negligencia hospitalaria, hicieron abandono de persona. No fue como dijo la doctora que él quiso irse. Él se fue porque tenía un fuerte dolor en el pecho y acá no lo querían atender”, expresó Jésica.

“Si no nos dan respuestas, vamos seguir marchando en las calles y apareciendo en todos los canales”, concluyó.

Cabe recordar que el pasado jueves, el perito informático del Ministerio Público Fiscal confirmó que las cámaras del mencionado nosocomio no funcionaban desde septiembre de 2020, por lo que claramente no pudieron registrar el momento en el que Garrido ingresó a la guardia. A partir de esto, el hospital abrió una investigación interna para saber por qué no andaban y por qué las autoridades no recibieron el aviso correspondiente. Mientras, la Justicia analiza si el caso puede encuadrarse como abandono de persona.