"Necesitamos reconciliar a la Justicia con la sociedad"

En plena campaña para las elecciones de representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, previstas para el 20 de octubre, Fernando Levene, primer candidato de la lista Abogacía Federal, pasó por La Brújula 24 y planteó la necesidad de fortalecer el control sobre el funcionamiento de la Justicia.

El Consejo de la Magistratura está integrado, entre otros sectores, por cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, elegidos por sus pares. El organismo interviene en la selección de magistrados y también en cuestiones disciplinarias vinculadas al desempeño judicial.

Levene estuvo acompañado por el actual jefe de Gabinete de la Municipalidad, Luis Calderaro; por el director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca, Pablo Daguerre; y por el dirigente radical Rodrigo Zeballos Bilbao.

Por otro lado, Levene sostuvo que la lista que encabeza busca representar a los abogados “de a pie” y remarcó que el espacio plantea “la independencia de los poderes políticos y de los factores económicos”. Según explicó, el objetivo es que la abogacía tenga mayor incidencia técnica en la selección de jueces federales.

En ese sentido, cuestionó el peso de las entrevistas personales dentro de los concursos judiciales cuando se utilizan para modificar de manera significativa el orden de mérito. “No hay que confundir un buen examen con ser un buen juez”, afirmó, aunque aclaró que cualquier discrecionalidad debe estar fundada y ser transparente.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la demora en los procesos judiciales. Levene mencionó causas previsionales, amparos de salud y expedientes laborales que se extienden durante años, con consecuencias directas para los ciudadanos.

“No es justicia eso”, señaló al contar el caso de una causa iniciada en 2005 que todavía sigue en trámite y que terminó siendo continuada por familiares del demandante original.

También advirtió sobre la situación de los amparos de salud, especialmente en casos de tratamientos costosos, prótesis o prestaciones oncológicas. “Nos afecta a toda la sociedad esto”, sostuvo, al remarcar que las demoras pueden hacer que una intervención o tratamiento llegue tarde.

Para Levene, el Consejo debe contar con más información sobre el funcionamiento real de los juzgados. “Necesitamos estadísticas. Necesitamos saber si se necesita infraestructura, recursos humanos. Necesitamos saber si el juez trabaja o no trabaja”, planteó.

En la misma línea, marcó que el rol del organismo no se limita a la selección de magistrados, sino también al control de su desempeño. “No porque queremos violentar la independencia del Poder Judicial. Pero tampoco podemos permitir que pasen estas cosas”, expresó.

El candidato también habló sobre las vacantes en la Justicia Federal. Según dijo, existe alrededor de un 30% de cargos sin cubrir, lo que obliga a subrogancias y afecta el servicio. “La Justicia necesita que tengamos todos los juzgados cubiertos”, remarcó.

Otro de los temas abordados fue el uso del sistema virtual en tribunales. Levene consideró que la tecnología puede ser útil para determinadas audiencias, pero pidió recuperar mayor presencialidad en los procesos. “Necesitamos reconciliar a la justicia con la sociedad”, afirmó.

Por último, defendió la necesidad de jueces “comprometidos, honestos y eficientes” y resumió su postura con una frase: “Hay buenos jueces, no todos son malos, pero todos, cuando los controlan, son mejores”.