Confirman que las cámaras de seguridad del Municipal no funcionaban desde septiembre

La Justicia pudo confirmar este mediodía un dato alarmante en medio de la investigación por el caso David Garrido, el hombre que cayó desplomado en la vereda del Hospital Municipal el pasado 9 de febrero, luego de que le comunicaran que "no había médico para atenderlo". El perito informático del Ministerio Público Fiscal ratificó esta mañana que las cámaras del mencionado nosocomio no funcionaban desde septiembre de 2020, por lo que claramente no pudieron registrar el momento en el que Garrido ingresó a la guardia.

LA BRÚJULA 24 ya había contado, en su sección Bahía Indiscreta, que las cámaras de seguridad del centro asistencial no estaban en funcionamiento, pero ahora fuentes judiciales confirmaron con exactitud en qué momento dejaron de cumplir la tarea para la cual fueron colocadas.

A partir de este dato, el hospital abrió una investigación interna para saber por qué no andaban y por qué las autoridades no recibieron el aviso correspondiente.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada tuvo lugar un allanamiento en el nosocomio Leónidas Lucero donde se buscaban filmaciones, libros de guardia y registros de atención.

Tras el hecho, desde el Municipal se defendieron aclarando que "en dos minutos íbamos a atenderlo, pero el paciente decidió irse", tal como mencionara la doctora Graciela González Prieto en su rol de vocera.

Ahora, desde la fiscalía a cargo de Marcelo Romero Jardín confirmaron que seguirán tomando declaraciones para determinar quién fue la persona que tomó la decisión de no derivar al paciente y de esa forma encuadrar su responsabilidad en el hecho.

LA NUEVA GUARDIA

Otra de las novedades que LA BRÚJULA 24 comentó esta semana en su sección Bahía Indiscreta, es que tras este tremendo episodio, se modificará la atención en la guardia. Desde ahora serán enfermeros y no administrativos quienes decidirán en qué momento deben ser asistidos los pacientes, dependiendo de sus dolencias.