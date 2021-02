Asegura que allanaron su negocio "por error" y le rompieron todo

Ana es una oyente de LA BRÚJULA 24 que, indignada, se comunicó con la producción para denunciar que en las últimas horas la policía allanó por error su comercio en Maldonado al 2000, habiéndole ocasionado varios destrozos.

"Fue entre las 6 y 7 de la mañana, no recuerdo bien, yo me estaba bañando y me llamó mi hija para decirme que habían roto todo. Cuando llegué estaba la policía y me habían destrozado las tres puertas de acceso", aseguró la mujer.

Y agregó: "Les pregunté por qué hacían eso y me dijeron que buscaban droga, armas, autos y motos. Revisaron el domicilio de mi hija que vive atrás en un departamento. El allanamiento que hicieron fue como una venganza o una burla, porque si ellos buscan a alguien que está al lado del negocio no tienen por qué venir a hacerme esto".

"Quiero que el fiscal que firmó este procedimiento me de una explicación y que me paguen lo que rompieron. Tengo una familia que mantener y me rompo el alma acá trabajando, no sé de dónde viene todo esto. Me hicieron firmar un acta, pero como no tengo lentes no leí lo que decía".

Por otra parte, Ana explicó que "yo jamás tuve problemas con la justicia, nada de nada, no entiendo por qué me rompieron todo".