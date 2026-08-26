Caputo anuncia plan para impulsar créditos hipotecarios con fondos de Anses

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios, que utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para brindar financiamiento de mayor plazo a los bancos y favorecer una ampliación de los préstamos destinados a la compra de viviendas.

La presentación se realizó durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, donde el funcionario explicó que el mecanismo contempla extender las colocaciones del FGS en las entidades financieras a plazos de entre uno y cinco años.

“Lo que se hará es extender el plazo fijo del FGS en los bancos, de uno a cinco años, y esto les va a permitir acelerar los créditos hipotecarios”, explicó Caputo.

La iniciativa apunta a resolver uno de los principales obstáculos que actualmente enfrenta el mercado hipotecario: mientras los bancos otorgan préstamos para viviendas que pueden extenderse durante 20 o 30 años, gran parte de los depósitos con los que se financian tiene vencimientos mucho más cortos.

La intención del Gobierno es que el FGS aporte una fuente de financiamiento de mayor duración. Los bancos competirán por esos recursos mediante licitaciones, ofreciendo las tasas que estén dispuestos a pagar por las colocaciones del fondo previsional.

De esta manera, Anses no comprará directamente las hipotecas otorgadas a particulares. El mecanismo prevé que el FGS coloque parte de sus recursos mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, que luego podrán utilizar ese fondeo para ampliar la oferta de créditos.

Caputo ya había anticipado semanas atrás que Economía trabajaba junto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y representantes de los bancos en una alternativa de estas características.

El anuncio representa un avance respecto de la situación informada días atrás, cuando desde el propio Gobierno reconocían que la utilización de recursos del FGS para este objetivo continuaba bajo análisis debido a cuestiones jurídicas y financieras que todavía debían resolverse.

Según los últimos datos oficiales difundidos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía en junio activos valuados en unos 79.232 millones de dólares. Los depósitos a plazo fijo representaban entonces alrededor del 1,6% de su cartera, equivalente a unos 1.247 millones de dólares.

El objetivo del Palacio de Hacienda es que el mayor fondeo permita a los bancos acelerar la entrega de hipotecas y eventualmente mejorar las condiciones financieras que ofrecen a los solicitantes. Por el momento no se anunciaron nuevas tasas, montos máximos ni requisitos específicos para las familias que quieran acceder a esos préstamos.

La presentación de Caputo se produjo además pocas horas antes del comienzo de una sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas económicas consideradas centrales por el Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

Con la modificación del Banco Central, el Ejecutivo pretende reforzar las restricciones al financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. En tanto, con Inocencia Fiscal busca incentivar el ingreso al sistema formal de parte de los ahorros que los argentinos mantienen fuera de los bancos.