River quedó eliminado de la Sudamericana: perdió por penales ante Independiente Santa Fe

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana este miércoles por la noche luego de perder 8-7 por penales ante Independiente Santa Fe de Colombia, tras igualar 1-1 en los 90 minutos del partido de vuelta de los octavos de final disputado en el estadio Monumental.

Luego del empate sin goles registrado una semana atrás en Bogotá, el equipo dirigido por Eduardo Coudet salió a buscar la clasificación desde el inicio y generó las principales situaciones durante la primera mitad, aunque no logró quebrar al arquero Weimar Asprilla.

Sebastián Driussi contó con varias oportunidades, mientras que Thiago Almada, Ángel Correa y Marcos Acuña también probaron sin éxito. Santa Fe, en tanto, se replegó y apostó principalmente a las salidas rápidas.

La ventaja de River llegó a los 6 minutos del complemento. Thiago Almada inició la acción por izquierda, Gonzalo Montiel apareció por el sector derecho y envió un centro que Driussi empujó en el segundo palo para establecer el 1-0.

Cuando parecía encaminarse la clasificación del conjunto argentino, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área derivó en un penal para la visita. Franco Fagúndez se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 a los 35 minutos del segundo tiempo.

El empate se mantuvo hasta el final y, con el 0-0 registrado en la ida, la serie debió resolverse desde los doce pasos. La definición se extendió hasta once ejecuciones por equipo y terminó 8-7 en favor de Independiente Santa Fe.

Santiago Beltrán contuvo tres remates durante la tanda, pero River desperdició varias oportunidades para cerrar la serie. Finalmente, el arquero millonario tuvo a su cargo la undécima ejecución y no logró convertir.

Con la eliminación, River se despidió de la Copa Sudamericana en los octavos de final. Independiente Santa Fe avanzó a cuartos, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama de Brasil.

Con información de Clarín