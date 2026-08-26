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Viento fuerte y algo de lluvia en la ciudad: un día para no salir de casa
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 reflejó lo que se prevé para las próximas horas en materia climática en Bahía
Un miércoles desapacible en territorio bahiense y la región, aunque habrá algunos matices positivos, según mencionó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La humedad será un aspecto a considerar, sumado a las fuertes ráfagas de viento del sector norte y las lluvias débiles serán una constante hoy", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que lo único positivo será la temperatura que se va a mantener alta para la época, llegando a los 18 grados, siempre con el cielo mayormente cubierto.
Por último, el profesional anticipó que para el jueves se pronostica una mejoría, con un cielo algo nublado, con viento moderado del cuadrante noroeste y una leve caída en el termómetro.
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