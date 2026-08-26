Reyes respaldó el plan de Caputo: "Es positivo incentivar a los bancos a dar crédito"

El concejal Mauro Reyes respaldó el nuevo esquema anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar los créditos hipotecarios y consideró que la medida puede ayudar a que los bancos amplíen el financiamiento para la compra de viviendas.

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, el edil libertario explicó que el mecanismo busca utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para generar financiamiento de mayor plazo para las entidades financieras.

El Gobierno anunció que el FGS realizará colocaciones bancarias de largo plazo, que luego podrán utilizarse para ampliar la oferta hipotecaria. Los bancos competirán por esos fondos mediante licitaciones y el esquema contempla créditos ajustados por UVA. “Me parece un buen anuncio porque lo que hace el Gobierno, para explicarlo sin entrar en tecnicismos, es tomar dinero de un fondo que ha logrado aumentar muchísimo en este último tiempo gracias a buenas inversiones y usarlo como garantía para los bancos”, señaló Reyes.

Según explicó, la intención es incentivar que las entidades financieras comiencen a pensar en operaciones de una mayor duración. “Es positivo incentivar a los bancos a perder un poco el miedo al riesgo y dar crédito”, sostuvo.

El programa contempla licitaciones por hasta $2 billones, mientras que los préstamos originados mediante ese fondeo tendrán una tasa máxima de UVA más 7,5% y un plazo mínimo de 15 años.

Reyes mencionó durante la entrevista uno de los ejemplos planteados durante la presentación oficial. “Una familia con un ingreso familiar de 3 millones y medio de pesos va a poder acceder a un crédito hipotecario para la compra de una vivienda y pagar una cuota mensual de un poco más de 800 mil pesos. Estaríamos hablando casi de un alquiler hoy por hoy”, afirmó.

“En 25 años, con ese valor obviamente ajustado a una tasa que vendría a ser la inflación más un 7,5%, terminaría haciéndose del título de propiedad de la casa”, agregó.

Para el concejal, uno de los objetivos de la medida es reducir la incertidumbre de las entidades financieras frente al escenario político y económico de los próximos años. “Caputo y quienes lo acompañaron sostienen que los bancos siguen manteniendo ese resguardo acerca del período eleccionario del año que viene. Lo que quieren hacer es empezar a pensar en largo plazo, que es lo que necesitás para un crédito hipotecario: estamos hablando de 25 años”, expresó.

Reyes también fue consultado por el fuerte crecimiento de la morosidad entre las familias y consideró que un sistema financiero con mayor capacidad de otorgar crédito podría facilitar las refinanciaciones. “Tenemos muchos créditos en mora de muy bajo monto, especialmente en algunas fintech y bancos privados. Creo que tienen que trabajar en eso”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que el Estado no debería intervenir directamente en las deudas particulares, aunque consideró necesario generar condiciones para que bancos, billeteras virtuales y comercios puedan ofrecer alternativas a quienes dejaron de cumplir con sus pagos. “Yo sostengo que el Estado no tiene por qué intervenir en esta cuestión”, aclaró, aunque inmediatamente planteó que “con mayores garantías para los bancos, las fintech y las cadenas comerciales que han otorgado crédito, se puede refinanciar esa deuda y lograr que quienes están en mora vuelvan a ser buenos pagadores”.

A modo de ejemplo, explicó: “Si una familia que está ganando menos de un millón de pesos debe 200 mil o 300 mil pesos, capaz es mucha plata si la tiene que pagar en tres meses. Si ahora esa tarjeta, comercio o fintech le dice ‘no me lo pagues en tres meses, pagámelo en seis o nueve’, se hace más fácil”.

Ante la consulta sobre si el elevado nivel de endeudamiento representa además un problema social, Reyes reconoció que existe una combinación de factores. “Creo que tiene un poco de social y otro poco de la realidad económica obvia”, respondió.

Y concluyó: “A nadie le conviene que ese crédito que está en mora se convierta en incobrable: ni a quien lo quiere cobrar, ni por la situación social del país y mucho menos al Gobierno. Darle garantías a los bancos y al sector financiero es positivo para que se refinancien esas deudas y la mora vuelva a tasas normales”.