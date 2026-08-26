Borrachos y alterados: detienen a tres trapitos en una esquina del macrocentro

Tres hombres fueron detenidos durante la tarde de este martes en la esquina de Sarmiento y Urquiza, luego de que personal de la Comisaría Primera interviniera por disturbios en la vía pública. Dos de ellos registraban pedidos de captura vigentes.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18, cuando los efectivos identificaron a tres personas que se encontraban limpiando vidrios de vehículos en el semáforo. Según la información policial, estaban consumiendo bebidas alcohólicas y generando incidentes en el lugar.

Los involucrados fueron identificados como Tomás Silvane, de 27 años; Tomás Fernández, de 32; y Córdoba Contreras, de 29. Los tres fueron detenidos por infracción a los artículos 72 y 74 del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus antecedentes, la Policía constató que Fernández y Contreras eran requeridos por la Justicia y contaban con pedidos de captura activos.

En el caso de Córdoba Contreras, ya había sido detenido en diciembre de 2024 en el distrito de Puan durante un operativo montado para recuperar una Volkswagen Saveiro que había sido robada horas antes en Tres Arroyos.

En aquella oportunidad, la Policía logró reconstruir mediante cámaras de monitoreo el recorrido del vehículo, que había circulado por la Ruta Nacional 3, pasado por Bahía Blanca y continuado hacia el distrito de Puan sin la patente colocada.

La camioneta fue finalmente interceptada y Contreras quedó detenido por hurto calificado de automotor, con intervención de la UFIJ Nº 13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.

Tras el procedimiento realizado este martes en Sarmiento y Urquiza, los tres hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de las autoridades intervinientes.