Capturaron en pleno centro a un prófugo con antecedentes por drogas y un auto robado

Un hombre de 34 años que permanecía prófugo desde hacía más de un mes fue detenido este miércoles por la mañana en el centro de Bahía Blanca, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Primera.

Se trata de Franco Javier Martínez, alias “Ticky”, quien fue interceptado alrededor de las 10 en la esquina de Alsina y Chiclana.

Según informó la Policía, sobre Martínez pesaba una orden de detención en una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda. El procedimiento se concretó luego de tareas encubiertas realizadas por investigadores de la dependencia policial.

El detenido cuenta además con antecedentes en causas vinculadas con delitos contra la propiedad y estupefacientes.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando fue interceptado en Bahía Blanca mientras conducía un Volkswagen Gol Trend que tenía pedido de secuestro activo desde Punta Alta. En aquella oportunidad, la Policía encontró dentro de una mochila 7.200 dólares y $2.172.200 en efectivo, cuya procedencia no pudo justificar en ese momento.

El vehículo había sido detectado por el sistema lector de patentes del Centro Único de Monitoreo mientras circulaba por calle Brown. La causa estaba vinculada al hurto del automóvil y tenía intervención de la Justicia de Punta Alta.

Martínez también había sido detenido en noviembre de 2020 durante un importante procedimiento antidrogas realizado en una vivienda de Murature al 1400, en Punta Alta.

Durante aquel allanamiento fueron secuestradas 264 microdosis de LSD, marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos informáticos, recortes de nylon, una balanza y un cuchillo con restos de cocaína, entre otros elementos. En ese expediente quedó acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación había comenzado meses antes, luego de que fuera interceptado durante un operativo en la Ruta 249. Pericias realizadas posteriormente sobre teléfonos celulares y tareas de vigilancia aportaron elementos que derivaron en el allanamiento.

Este miércoles, seis años después de aquel procedimiento y luego del episodio registrado en 2025, Martínez volvió a quedar detenido, esta vez en el marco de una investigación por robo agravado.