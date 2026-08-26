Tini Stoessel dejó de tener a su padre como representante después de más de 15 años

Tini Stoessel decidió dejar de trabajar con su padre, Alejandro Stoessel, como representante luego de más de 15 años de vínculo profesional, según se conoció en las últimas horas. El productor había acompañado y gestionado la carrera de la artista desde sus comienzos.

La información fue dada a conocer por el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias, donde señaló que la decisión estaría vinculada con diferencias surgidas dentro de la familia y con una revisión de las cuentas y bienes de la cantante.

De acuerdo con su versión, Tini habría ordenado meses atrás una auditoría de su patrimonio para conocer en detalle la administración del dinero generado durante su trayectoria artística.

Ambrosino sostuvo que durante ese proceso se habrían detectado distintas sociedades vinculadas a Alejandro Stoessel y planteó que la cantante habría tenido dificultades para acceder directamente a determinadas cuentas. Según agregó, la artista recurrió a asesoramiento legal en medio de esa situación.

Por el momento, ni Tini ni su padre realizaron declaraciones públicas detalladas sobre los motivos de la modificación en la relación profesional.

Alejandro Stoessel acompañó a su hija desde los primeros años de su carrera, cuando comenzó a ganar reconocimiento con Violetta, y continuó al frente de distintos aspectos vinculados con contratos, regalías y representación mientras la cantante desarrollaba posteriormente su trayectoria como solista.

La novedad se conoce mientras Tini atraviesa una nueva etapa tanto profesional como personal, en medio de las versiones sobre su futuro casamiento con Rodrigo De Paul.