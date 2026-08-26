River define su pase a cuartos de la Sudamericana ante Independiente Santa Fe

River buscará este miércoles por la noche asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana cuando reciba a Independiente Santa Fe de Colombia, en el partido de vuelta de una serie que quedó completamente abierta tras el empate sin goles registrado la semana pasada.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Monumental y tendrá como árbitro principal al uruguayo Esteban Ostojich. El partido podrá verse por DSports y, vía streaming, a través de DGO.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet tendrá la posibilidad de definir la eliminatoria como local después de haber atravesado momentos complicados en el encuentro disputado en El Campín. Santa Fe generó las situaciones más claras en Bogotá, pero se encontró con una destacada actuación de Santiago Beltrán, quien sostuvo el cero en el arco de River.

Para la revancha, el entrenador recuperaría a tres futbolistas que venían arrastrando problemas físicos. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña regresarían a los laterales, mientras que Sebastián Driussi volvería a ocupar un lugar en el ataque.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi.

Independiente Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, intentará repetir la solidez mostrada durante buena parte del encuentro de ida. Hugo Rodallega volverá a ser una de sus principales referencias ofensivas, acompañado por futbolistas como Nahuel Bustos y Jáder Obrian.

El conjunto colombiano viene de igualar 0-0 frente a América de Cali por el campeonato local y acumula dos partidos consecutivos sin recibir goles, incluido el choque ante River.

Con el resultado global igualado, el equipo que gane durante los 90 minutos avanzará directamente a los cuartos de final. En caso de una nueva igualdad, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.

El vencedor de la llave ya conoce a su próximo rival: Vasco da Gama de Brasil, que consiguió su lugar entre los ocho mejores del certamen.

River llega además después de igualar 2-2 frente a Vélez por el Torneo Clausura y buscará aprovechar la localía para continuar en carrera en una competencia internacional que aparece como uno de los principales objetivos del segundo semestre.