"Un paso fundamental para erradicar a la inflación": Milei celebró la media sanción de la reforma del BCRA



El presidente Javier Milei celebró este miércoles la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria. El proyecto fue aprobado por 144 votos positivos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Poco después de conocerse el resultado de la votación, el mandatario se manifestó a través de sus redes sociales y agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió Milei.

La propuesta establece la prohibición explícita de que el Banco Central financie de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional. Entre otros cambios, elimina los adelantos transitorios y establece que la entidad tampoco podrá comprar directamente títulos públicos en el mercado primario.

Además, la iniciativa plantea que el objetivo central del organismo sea preservar el valor de la moneda, modifica las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio y restringe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio.

La Libertad Avanza consiguió la aprobación con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y sectores de otros bloques provinciales y federales. Desde la oposición, en tanto, se cuestionó que la reforma reduzca las herramientas de intervención del Banco Central y establezca mayores restricciones para futuras administraciones.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios para convertirlo en ley.

Con información de Infobae