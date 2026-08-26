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Detuvieron a una mujer acusada de golpear y morder a su pareja
También habría agredido a sus hijos y amenazado de muerte al hombre delante de la Policía.
Una mujer de 41 años fue detenida durante la noche del martes, acusada de agredir físicamente a su pareja y a dos de sus hijos en medio de un conflicto familiar.
El episodio ocurrió alrededor de las 23.40 en una vivienda ubicada en Rosales al 60, hasta donde acudieron efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911.
Según informó la Policía, Yésica Lorena Gutiérrez habría atacado a su pareja mediante golpes y mordeduras. En dichas circunstancias también habría resultado alcanzado el hijo de ambos, de 1 año y 9 meses, que el hombre sostenía en brazos.
De acuerdo con el parte oficial brindado por las autoridades, posteriormente la mujer también habría agredido físicamente a su hija de 14 años de edad.
Mientras los uniformados permanecían en el lugar, Gutiérrez salió de la vivienda con el niño en brazos y habría amenazado de muerte a su pareja delante de los efectivos, por lo que fue detenida.
La mujer fue trasladada a la Comisaría Cuarta y quedó a disposición de la UFIJ Nº 15, en una causa caratulada como lesiones leves agravadas y amenazas.
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