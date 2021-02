No te pierdas la columna de Rafael Emilio Santiago

Como cada viernes, el experimentado periodista Rafael Emilio Santiago desarrolló una brillante columna en el aire del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24. Para todos los gustos.

En la misma, el profesional habló de varios temas. Una más interesante que otra, claramente. "Con la economía no hay caso, no aprendo nada porque todos los días hay cosas nuevas. Es algo que me supera, una nube lejana", señaló en relación, por ejemplo, al auge de las Criptomonedas. Y se preguntó, en clave humorística: "¿Tienen algo que ver con la *kryptonita?".

"Antes en los Juegos Olímpicos uno aprendía mirando lo que hacían los veteranos. Esa era la única manera, y no me puedo quejar. Además, está el disfrute de lo que se hace y el contenido personal. si yo he aprendido en serio la mitad de las cosas que me enseñaron, está bien", contó.

"Cuando me tocó analizar partidos de fútbol, fue por radio, donde los modos son distintos a la escritura. La radio resistió a todo, se aferró a una creencia indiscutible, porque se subordina a este mundo tan complicado, te permite compartir tareas y no exige exclusividad", manifestó el especialista.

*La kryptonita es un material ficticio del mito de los Superhombres, la forma mineral de un elemento radiactivo del planeta natal de "Superman" de Krypton. Dentro de los mythos, es su última debilidad natural y de la mayoría de los otros Kryptonianos.