Pánico en un avión: Israel denuncia un intento de ataque terrorista

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de un grave incidente ocurrido dentro de la cabina, cuyas circunstancias continúan bajo investigación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al copiloto, de nacionalidad omaní, de haber atacado al comandante e intentado provocar la caída de la aeronave. “Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”, afirmó.

Según el mandatario, un pasajero y un integrante de la tripulación lograron ingresar en la cabina y reducir al presunto agresor, mientras otro tripulante tomó el control y condujo el Boeing 737 hasta el aeropuerto saudita de Tabuk.

Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, resultaron ilesos. El capitán sufrió heridas y recibió asistencia médica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó lo ocurrido como un supuesto “intento de ataque terrorista jihadista”. Las autoridades de ese país investigan si el copiloto pretendía tomar el control cuando el avión sobrevolaba Jordania y dirigirlo hacia territorio israelí.

Flydubai confirmó oficialmente que “ocurrió un altercado en la cabina de vuelo” y explicó que la tripulación consiguió asegurar la aeronave y aterrizar sin inconvenientes. Sin embargo, la compañía pidió abstenerse de realizar “especulaciones prematuras”, al remarcar que todavía se desconocen las razones del episodio.

Durante la emergencia, el avión realizó un fuerte descenso, emitió señales de alerta y modificó su trayectoria hacia Arabia Saudita. Israel incluso hizo despegar aviones de combate ante la sospecha inicial de un posible secuestro.

Tras lo ocurrido, Israel suspendió durante seis días las operaciones de Flydubai hacia el aeropuerto Ben Gurión. Las autoridades sauditas continuaban investigando la secuencia para determinar con precisión qué sucedió dentro de la cabina.

Con información de La Nación