Se extiende el congelamiento de alquileres

El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos, informaron fuentes oficiales.

La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La nueva resolución, será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

La postura del Colegio de Martilleros

Previo a que se diera a conocer este anuncio oficial del Gobierno sobre los alquileres, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad, Carlos Esteban, analizó la medida en diálogo con LA BRÚJULA 24.

"No es congelamiento, porque no es que los alquileres no aumentan. El inquilino que no lo paga lo que está haciendo es acumular una deuda, que la va a tener que cancelar el día que vence el decreto", indicó el titular en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

Y continuó: "Hemos elevado una nota diciendo que la opinión nuestra de toda la Provincia de Buenos Aires es que los alquileres sean liberados. Cada vez que se introduce una modificación por decreto lo único que hace es complicar el mercado".

"Yo te puedo hablar a nivel Colegio de la Provincia de Buenos Aires, que son las entidades oficiales, estamos todos en contra y queremos que nos dejen trabajar libremente. Nosotros vivimos de esto y desde marzo hasta ahora no hubo renovaciones de contrato ni ventas. Esta paralización también nos ha afectado muchísimo", expresó.

Fuente: Télam / LB24