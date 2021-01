Sufrió una dura caída en la calle, fue a hacer el reclamo y nadie le dio respuesta

El pasado 5 de diciembre, Liliana, una vecina de la ciudad, sufrió una fuerte caída en plena calle que como consecuencia le produjo serias lesiones. Considerando que el hecho ocurrió en la vía pública la mujer intentó hacer su reclamo en la comuna, pero no obtuvo una debida respuesta.

Al respecto, Liliana habló en LA BRÚJULA 24, para dar detalles de lo sucedido. Según su propio relato, la caída tuvo lugar en momentos que salía de una carnicería de calle Remedios de Escalada. Allí, el asfalto no estaba en buenas condiciones y había dos lomas de burro hechas con brea. En medio de la oscuridad, la vecina terminó tropezando y golpeando de una loma a otra.

"Quedé tirada en la calle con la cara sangrando. Caí de frente, boca abajo, me desfigure toda la cara. Tengo la muñeca quebrada y la rótula de la rodilla izquierda rota", indicó Liliana en diálogo con el programa Nunca es Tarde.

"La semana anterior habíamos ido con una amiga a comprar carne también, y vi que no se podía pasar… Me acordé de eso y agarré por la calle", explicó.

Y continuó: "A raíz de eso me fui al Hospital Italiano. Me tuvieron esperando una hora, sufrir un montón ahí afuera. Me atendió un traumatólogo, me pusieron un calmante, luego me dijeron que vaya el miércoles y ahí me hicieron todos los estudios. El 16 me operé, pero la operación se desplazo por la osteoporosis que tengo en la muñeca. Como consecuencia estuve sufriendo dolores terribles hasta el 8 de enero que me volvieron a operar".

En ese sentido, Liliana relató que todavía tiene que ir todos los martes a curarse y contó también que le quedó el tabique levemente desplazado.

Consultada por si había efectuado el reclamo correspondiente a las autoridades, la mujer sostuvo: "No me atendían porque me decían que tenía que llevar una carta y les dije que no podía escribirla. Tenes que juntar todas las pruebas me dijeron".

"Ni siquiera me preguntan dónde vivo, ni mi nombre. Me parece que es ir y tirar un papel donde nadie te va a responder nada", comentó indignada.