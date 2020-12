"Estamos haciendo todo lo posible para que Bahía tenga agua"

El Presidente de ABSA, Germán Ciucci, y el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, pasaron esta mañana por los estudios de La Brújula 24 y analizaron la delicada situación que atraviesa la ciudad en torno al suministro de agua.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, ambos coincidieron en que el gran problema del sistema pasa por los sucesivos años de desinversión y el deterioro de toda la estructura. Por eso, a la hora de ponerle un título al cuadro, Jelinski dijo que "Bahía está muy mal".

Aquí, sus principales conceptos en el aire de la radio:

Ciucci

"Venimos trabajando en una situación bastante delicada, sabemos que todos los barrios vienen padeciendo en época estival este problema, por eso como medidas inmediatas triplicamos las cuadrillas en la calle, teníamos 6 y las llevamos a 20. Están para reparaciones, cambios de válvulas y optimizar el servicio, porque una pérdida significa menos caudal de agua".

El Presidente de ABSA, Germán Ciucci

"La cañería es vieja y hay un abandono histórico del usuario por parte de ABSA. Se podría haber tenido una política de recambio constante para no llegar a este colapso".

"Hoy es una situación con muchos problemas. Hay agua, pero las dificultades en los barrios son constantes"

"Se está trabajando desde las plantas para el transporte, hoy estamos sacando campañas de uso solidario. Cuando vemos el riego en los parques o el tema de las piletas que ha sido un boom. Eso agrava el cuadro y más las piletas de lona que tienen un recambio diario o cada dos días".

"Dada la pandemia y que la gente no se va de vacaciones, se produce un consumo mucho mayor de agua, por eso la campaña de concientización".

Jelinski

"Vamos a dar agua en bidones, ha sido un reclamo de los vecinos y nos dijeron que sí les sirve. Será un reparto en todos los barrios. La otra medida es llevarle a los que tienen cisterna y se puede cargar. Lo que estamos haciendo ahora es buscar proveedores en la zona, trabajando para tener de una embotelladora que probablemente instalemos en la zona de la planta potabilizadora".

Subsecretario de Recursos hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski

"También estamos buscando a proveedores de la ciudad para incorporarlos. Lo otro es seguir con las cuadrillas y si es necesario aumentarlas. Poner una bomba con un sistema nuevo en Patagonia porque la que ha quedado es una muy antigua. En los barrios que estuvimos ayer vimos que hay referentes y a través de ellos vamos a ir coordinando".

Ciucci

"Tenemos 52 municipios 79 localidades bajo nuestra órbita, la oportunidad única que se perdió tiene que ver con que hubo un tarifazo del 362%, donde esa plata tuvo que asignarse a operar y mantener el sistema, pero se fue a grandes obras que no están en funcionamiento".

"Los fondos deberían haber venido desde la Provincia, ABSA no puede gastar en obras de magnitud dado que eso no lo cubre la tarifa. En un momento el Gobierno no giró más fondos y se gastó la plata de la tarifa en terminar esas obras. Hoy si no hubiera sido así estaríamos en otra situación sin dudas".

"La logística la estamos definiendo, sobre todo en cantidad de vehículos. Lo otro que estamos viendo es la posibilidad de aumentar cuadrillas para seguir evitando pérdidas. Y vamos a poner en marcha el acueducto del Napostá. Lo que hicimos ahora es un proyecto, que ya está licitado, para derivar el sistema de lavado a un desagüe fluvial que nos autorizó el municipio".

"Una de las cosas que determinó Bentivegna -gerente regional de ABSA- es que al haberse incrementado el consumo, antes normalmente a la 1 de la mañana podíamos contar con la red de presurización, eso se está pasando ahora a las 5. Son cuatro horas menos, con lo cual hay lugares a los que no llega el agua directamente".

General Daniel Cerri. "El equipo nuestro está evaluando ahora un surgente, porque las cañerías tienen muchos años y están en mal estado. Necesitamos ver cómo la podemos bombear. Aparte hay que ver cómo llegamos con los camiones".

Ciucci

"Ayudaría muchísimo tener todas las obras realizadas, es clave. Captación, transporte y potabilización. Todas las patas tienen que funcionar. En el dique hoy hay agua y no hay presencia de alga. De ahí salen cuatro caños, pero solo están funcionando dos. Además, hay que hacerles mantenimiento y tienen mucha antigüedad. También hay que ir planificando el crecimiento de los barrios".

Jelinski

"Tenemos más de 100 pedidos de factibilidad que por ahora están frenados, sería ilógico hacerlo y perjudicaría a los que tienen hoy poca presión. El crecimiento de una ciudad tiene que ser consensuado, porque de lo contrario siempre vamos empujando de atrás el carro".

Facturación. "Somos consientes de la bronca y acompañamos al usuario. El marco regulatorio no nos permite tocar la factura, está definida por decreto. Entendemos que dejar de cobrar va en detrimento del servicio, termina en un círculo vicioso", explicó Ciucci.

Crédito internacional

Ciucci. "Son alrededor de 160 millones de dólares, pensando en las obras de mediano plazo. El ministro de Infraestructura es experto en financiamiento internacional. Con esto se va a mejorar el sistema de manera integral".

"Uno de los módulos del crédito es para cambiar 250 cuadras de red fina de agua y 75 en Punta alta. Una nueva cisterna en Patagonia, un modelado de red, estaciones de bombeo, conductos de impulsión en zona norte".

"No es solo dentro de la ciudad, tiene que ver también con el transporte y la producción en las plantas. Yo creo que es el puntapié inicial para lo que va a ser una nueva forma de suministro en Bahía Blanca. No lo ejecuta ABSA, lo hace la Provincia. Se hace el año que viene, comienzan las licitaciones. Hay obras que duran 6 meses y otras entre dos y tres años".

"Este crédito era para el acueducto del Río Colorado y no sabemos por qué no se ejecutó. Estos meses se estuvo trabajando en las cuestiones de fondo, porque las de emergencia se agotan. Se van a colocar cañerías plásticas, un material especial, flexible, que dura 50 años. Buscando una alternativa a la producción de agua se está hablando seriamente de un acueducto al Río Negro. Es mejor en cuanto a caudal y calidad. El Río Colorado es agua salada".

Mensaje a los bahienses

"Dentro del abandono estamos haciendo todo lo posible para que tengan agua y planificando a futuro, buscando solucionarles los problemas en este sentido".