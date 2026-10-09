Líquido o en polvo: qué jabón usar para lavar la ropa y qué diferencias existen

Elegir entre detergente líquido o en polvo para lavar la ropa puede parecer una cuestión de preferencias personales, pero existen diferencias importantes entre ambos productos que influyen en la eliminación de manchas, el cuidado de las prendas y el funcionamiento del lavarropas.

Según especialistas en limpieza consultadas por el sitio The Spruce, ninguna de las dos presentaciones resulta superior en todas las circunstancias, por lo que la elección depende principalmente del tipo de suciedad, la temperatura del agua y las características de cada lavado.

El detergente en polvo suele ofrecer mejores resultados cuando se trata de eliminar manchas de barro, tierra o arcilla, especialmente en prendas utilizadas para actividades al aire libre o tareas que generan suciedad intensa.

El detergente en polvo puede ser eficaz contra el barro, la arcilla y la tierra adherida. (Imagen Ilustrativa)

Otra de sus ventajas es el costo, ya que generalmente resulta más económico por lavado que las alternativas líquidas.

Sin embargo, presenta algunas limitaciones cuando se utiliza con agua fría. Si el producto no se disuelve correctamente, puede dejar residuos o marcas blancas sobre la ropa, especialmente en las telas oscuras.

El Instituto Estadounidense de Limpieza advierte que este inconveniente también puede producirse cuando se utiliza una cantidad excesiva de detergente o se sobrecarga el tambor, impidiendo que el agua circule adecuadamente.

Para evitarlo, los especialistas recomiendan respetar las dosis indicadas por el fabricante y utilizar temperaturas que favorezcan la disolución, siempre que las características de las prendas lo permitan.

Por su parte, el detergente líquido presenta ventajas para eliminar manchas de grasa, aceite, maquillaje y restos de alimentos. Su composición permite que se mezcle rápidamente con el agua, incluso durante ciclos de lavado a bajas temperaturas.

El detergente líquido se adapta mejor a los ciclos fríos y al lavado de prendas delicadas. (Imagen Ilustrativa)

Esta característica también lo convierte en una alternativa conveniente para prendas delicadas y lavados a mano.

Además, puede aplicarse directamente sobre determinadas manchas antes de colocar la ropa en el lavarropas, siempre que las indicaciones del producto y del tejido permitan ese procedimiento.

De acuerdo con un informe publicado por Infobae, otra diferencia importante está relacionada con la dosificación. Utilizar más detergente del necesario no garantiza una limpieza superior y puede provocar acumulación de residuos en las prendas.

En el mercado también existen cápsulas de detergente concentrado, que ofrecen la comodidad de incorporar una dosis previamente establecida para cada ciclo.

Aunque su rendimiento suele ser similar al de las presentaciones líquidas, tienen la desventaja de que no permiten ajustar fácilmente la cantidad de producto según el volumen de ropa o el nivel de suciedad.

Las manchas de grasa, aceite, maquillaje y alimentos pueden tratarse previamente con detergente líquido. (Imagen Ilustrativa)

Los especialistas aconsejan colocar estas cápsulas directamente en el fondo del tambor, antes de introducir las prendas, salvo que el fabricante del electrodoméstico indique otro procedimiento.

También advierten sobre la importancia de mantenerlas fuera del alcance de los niños, debido a los riesgos que representa su manipulación o ingestión accidental.

En definitiva, el detergente en polvo puede resultar más conveniente para ropa con barro o tierra, mientras que el líquido ofrece mejores condiciones para tratar manchas grasas y realizar lavados en frío.

La recomendación general es revisar las etiquetas de las prendas, respetar las cantidades indicadas en los envases y seguir las instrucciones del lavarropas para conseguir una limpieza adecuada sin deteriorar los tejidos.