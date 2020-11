"La muerte no existe, solo es cambiar de traje"

"Estoy muy emocionada porque el mensaje de La Brújula 24 viene de lo alto para el mundo entero". Con esa frase, Natty Petrosino arrancó su habitual columna de todos los miércoles en el aire del programa "Bahía Hoy".

Y agregó: "Aunque a veces es difícil entenderlo, hace dos mil años hablamos del padre que vino a dejarnos un mensaje. Por eso, hoy quiero hablarle a la gente de a pie, para que todos sepamos cómo traer el reino de Dios a la tierra".

Primero, la embajadora espiritual de Bahía Blanca recordó sus inicios en la senda de Dios. "Lo que yo hice fue creerle a Cristo y saber que si creés, podés. Me costó un poco empezar a hacerlo en la tierra, pero ahí se programó a mi familia porque lo importante era hacerlo juntos".

"El Evangelio dice que no hay que hacerlo de prepo, hay que empezar con amor. Y fue ahí cuando tuve la ayuda de mi querida familia"

Más de Natty en La Brújula 24

"Mis hijos que eran muy jovencitos, chicos, cuando empecé a meter a la gente a mi casa porque querían hacer el bien. Esos años que estuve sin levantarme de la cama. Cuando Jesús me dijo que empezara, abrí las ventanas de la casa, miré las rosas y mi marido Vicente estaba feliz de recuperarme. Le dije que teníamos que vivir el Evangelio y que la gente de la calle no podía vivir así".

"Él estaba tan programado por Dios, era un tipo muy especial y me preguntó cómo lo iba a hacer. Lo primero que hice fue compartir con las monjas esta tarea, me levantaba, organizaba en mi casa con los que iban llegando, avisé a la policía y a Acción Social, iba al Cotolengo de mujeres y vi esos seres postrados en esa condición, era impresionante. Pensé que no era justo, me preguntaba por qué estaban pagando eso".

"Entré corriendo una mañana haciéndome esas preguntas, pasé por la cama de una nena que tenía una cabeza descomunal, no se podía mover, yo la amaba y ella me amaba, y fui a pelearme con Jesús en la capilla. Cuando pasé delante de esa nena, me preguntó dónde iba tan apurada. Le dije que iba a hablar con el Señor y que le iba a decir que estaba muy feliz de estar ahí con ellas. Con sus dos manitos me pidió que le dijera gracias".

"Dios me respondió que esas criaturas son seres de luz, que estaban en el planeta para no contaminarse y que su energía nos sirviera para seguir bajando la palabra, para ayudarnos a todos".

"Benditos sean los padres que tienen esos hijos diferentes"

"Nunca alguien en un medio me dijo que hablara todo el tiempo que quiera. Germán Sasso se tomó el tiempo de venir a verme, se sentó y me dijo que La Brújula 24 estaba a mi disposición. Por eso esta elección".

Mensaje a los que no creen. "Lo que pasa es que hay muchos tapados, que al final son los ganadores. Todo lo que yo digo lo pueden encontrar en los libros, las canciones de Dios. Siempre llegó el mensajero. La ley de Dios es perfecta, nosotros tenemos el ADN marcado desde que nacemos".

"Ese chip que quieren ponernos para manejarnos, la inteligencia artificial que existe hoy en el mundo, la tenemos marcada cada uno de nosotros desde que fuimos un grano de arena".

"La muerte no existe, es solamente un paso, es cambiarte de traje"

Los matrimonios. "Tenemos que aceptar la ley de Dios, y sin confundirnos en querer tener el poder nosotros. Jesús dijo muy simple: lo que es sí es sí, y lo que es no, es no. A Jesús no le importa que le digan Señor y tampoco le interesan los sacrificios. Solo quiere misericordia y que cumplan la voluntad de su padre".