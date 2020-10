Tras su relato en La Brújula 24, Maxi conoció el corazón solidario de los bahienses

Luego de su emocionante relato de ayer en LA BRÚJULA 24, Maximiliano González, el joven que se quedó en la calle junto a su familia y que estaba durmiendo en una pieza que les prestó el Partido Comunista, recibió decenas de llamados, con ayudas y algunas ofertas laborales.

González relató que estuvo durante años trabajando en un campo de Santa Fe, pero fue despedido y el destino lo trajo a Bahía. "Se que está todo complicado con esta cuarentena, pero estábamos establecidos en un campo y de un día para el otro nos dejaron sin trabajo, vinimos para acá a buscar algo, nos ofrecieron una casita con un baño, pero no tenemos nada", relató en diálogo con Germán Sasso.

Y agregó: "Estoy golpeando puerta por puerta, quiero trabajar, lo que no sé lo aprendo enseguida. Estuve en el Ejército trabajando como carpintero y como mecánico, fui camionero y remisero. Me ofrezco para lo que sea, no me importa barrer una vereda si es para darle de comer a mi hijo", había agregado.

Apenas 24 horas después, la situación de Maximiliano se vio modificada por el espíritu solidario de los bahienses.

Por eso y para agradecer que aún en un contexto complicado, los bahienses hayan respondido para colaborar, el joven se comunicó con LA BRÚJULA 24: "Quiero agradecer a todo Bahía Blanca por abrirnos su corazón tan solidario y a la radio. Nos acercaron mucha mercadería, colchones y frazadas. No me alcanzan las palabras para agradecer y ayer se me caían las lágrimas de la emoción por haber recibido tantos llamados", resaltó.

El número de teléfono de Maximiliano es 0291-155-368162.