"Si la gente no se está cuidando es porque no entendió el mensaje"

La infectóloga del Hospital Municipal, Laura Spadaro, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 y dijo que "si la gente que no se está cuidando es porque no entendió el mensaje".

En diálogo con el programa "hoy También", la profesional señaló que "creo que cada cosa aporta un granito de arena, y ya tenemos claro que el núcleo grande los contagios está en las reuniones y aglomerados de gente".

En ese mismo sentido, remarcó que "es evidente que algunas actividades algún caso aportarán, todos los días tenemos un caso en un comercio u oficina que cierran por eso, pero son casos aislados. El conglomerado de casos proviene de reuniones sociales".

Y habló del comportamiento social. "Echarle la culpa a la gente es un efecto rebote. Hace poco conversé con gente del hospital respecto de pacientes que no cumplen con los tratamientos, y hay que entender que la gente que no se está cuidando es porque no entendió el mensaje. Decir que la gente es irresponsable es no entender que nosotros somos parte del empuje".

"Si el mensaje es confuso, se genera confusión. Si nosotros no controlamos ningún tipo de protocolo y la gente ve un local abarrotado de gente se va a pensar por qué no puede comerse un asado el Día de la Madre. Me parece que se tiene que llegar a la negociación sin violencia y no llegar al enfrentamiento entre nosotros", consideró la especialista.

"Es difícil que la gente entienda que el Día de la Madre no se puede juntar si cuando pasa por una cervecería ve que hay un montón de gente".

Consultada respecto de la situación de los centros asistenciales en la ciudad, dijo que "están todos al tope, en ningún momento ha mejorado la situación. Lo que se hizo fue adaptar lugares y tratar que los pacientes se puedan ir antes para hacer lugar al que va llegando".