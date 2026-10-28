Las 8 señales que indican que el uso del celular se convirtió en un problema

El celular se convirtió en una herramienta indispensable para trabajar, comunicarse y entretenerse. Sin embargo, su utilización excesiva puede transformarse en un problema cuando comienza a interferir con las actividades cotidianas y el bienestar emocional.

Especialistas del Hospital Clínic de Barcelona advirtieron que existen determinadas conductas que permiten identificar cuándo la relación con el teléfono deja de ser saludable y empieza a generar consecuencias negativas.

La adicción al celular puede ocasionar problemas. (Foto: Adobe Stock)

Según explicó Rosa Díaz, especialista del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil de esa institución, el problema no depende únicamente de la cantidad de horas frente a la pantalla, sino de la dificultad para controlar su utilización y del impacto que tiene en la vida diaria.

De acuerdo con la información difundida por TN, los profesionales identificaron ocho señales de alerta:

Alteraciones del sueño: quedarse despierto hasta altas horas de la noche utilizando el teléfono y perder horas de descanso de manera reiterada. Problemas de concentración: experimentar dificultades para mantener la atención en una actividad debido a la necesidad constante de revisar el dispositivo. Ansiedad e irritabilidad: sentir nerviosismo, malestar o enojo cuando no se puede acceder al celular, ya sea por falta de batería, conexión o alguna otra circunstancia. Uso compulsivo: consultar el teléfono repetidamente, incluso cuando existe la intención de dejar de hacerlo. Escape emocional: recurrir constantemente a las redes sociales o aplicaciones para evitar preocupaciones, angustia o situaciones incómodas. Bajo rendimiento: notar una disminución en el desempeño laboral o académico como consecuencia del tiempo dedicado a la pantalla. Conflictos personales: mantener discusiones con familiares, amigos o parejas por la cantidad de tiempo que se permanece conectado. Abandono de actividades: dejar de lado encuentros sociales, ejercicio físico, pasatiempos u otras ocupaciones importantes para continuar utilizando el dispositivo.

Los especialistas explicaron que muchas aplicaciones están diseñadas para mantener la atención de los usuarios mediante notificaciones constantes, videos breves y contenidos que se actualizan permanentemente.

Dejar por un rato el celular abre espacio para otro tipo de actividades, como leer. (Foto: Adobe Stock)

Esta dinámica puede generar la necesidad de revisar el teléfono una y otra vez, incluso sin un motivo concreto. También aparece el denominado FOMO, un fenómeno relacionado con el temor a perderse acontecimientos, conversaciones o novedades mientras se permanece desconectado.

No obstante, los profesionales aclararon que la adicción al celular no está reconocida como un diagnóstico independiente en las principales clasificaciones internacionales. La preocupación surge cuando su utilización provoca malestar significativo o afecta distintas áreas de la vida.

Para prevenir estas situaciones, recomiendan adoptar medidas sencillas, como desactivar las notificaciones innecesarias, evitar las redes sociales antes de dormir y establecer determinados momentos del día libres de pantallas.

También sugieren dejar el teléfono fuera del dormitorio durante la noche, reservar horarios específicos para responder mensajes y recuperar actividades como caminar, leer, hacer ejercicio o compartir tiempo con otras personas.

El objetivo no es abandonar la tecnología, sino establecer una relación más equilibrada con ella. Cuando las dificultades persisten y afectan significativamente el descanso, el trabajo o los vínculos personales, se recomienda buscar orientación profesional.