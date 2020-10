"No bajan los contagios cerrando gimnasios o canchas de fútbol 5"

Los concejales de Juntos por el Cambio emitieron en las últimas horas un texto dirigido al gobernador que se titula: "Le pedimos a Kicillof que deje trabajar a los bahienses". En el mismo le solicitan la apertura de nuevas actividades.

Allí, los ediles pusieron especial énfasis en "gastronómicos, textil y calzado, gimnasios y natatorios, canchas de fútbol 5 y salones de eventos con un protocolo gastronómico".

Al respecto, Federico Tucat habló con el equipo de "Hoy También", por LA BRÚJULA 24, que lo que se hizo fue "utilizar la herramienta normativa que el propio gobierno provincial propone en los últimos dos decretos, primero cuando se estableció que Bahía pase a fase 3 y también en el último cuando habilitó algunas actividades por ejemplo los oficios religiosos".

"En ambos se establece en su artículo 6 que los municipios pueden fundamentar los pedidos de aperturas. En función de eso lo hicimos, fundamentándolo con los protocolos correspondientes", consideró.

Y agregó: "Los fundamentos son dos, uno es que está comprobado empíricamente que no son estos lugares focos de contagio, y el segundo es en relación a lo que nos marcaban en ese momento, cuando el Frente de Todos no nos acompañó argumentando que en realidad la intensión de fase 3 era reducir la movilidad de la ciudad".

"Nos adjudicaban en ese momento que habíamos avalado la apertura de estos negocios independientemente de la fase 3. Mostramos un informe de Google Analytics, que es un informe internacional y muestra que la ciudad el último bimestre redujo sensiblemente la movilidad, por ejemplo en las estaciones de transporte, en el micro y macro centro y espacios públicos", reflejó el edil de Juntos por el Cambio.

En esa misma línea, remarcó que "en contraparte, en las zonas residenciales aumentó, con lo cual uno puede concluir que no tuvo incidencia la movilidad de la ciudad. Por eso no encontramos razones para que estos locales que hoy permanecen abiertos de hecho no puedan hacerlo de manera legal con todo lo que eso implica".

A modo de ejemplo, Tucat graficó con los gimnasios. "Hicieron un estudio sobre la movilidad que producen, y es ínfima la incidencia. Eso es a lo que apuntamos, aún abiertos, la movilidad se redujo".

"Yo creo que al igual que sucede en todos los estudios internacionales, que los contagios se están produciendo en lugares de instancia privada. No hay que pensar en grandes fiestas, en una cena sin los cuidados necesarios se produce el contagio y luego se expande. Y eso no se reduce cerrando gimnasios o canchas de fútbol 5", señaló.