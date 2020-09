Fiesta en Palihue: el jefe de la Policía explicó por qué no hubo infracciones

El comisario Gonzalo Bezos, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y se refirió a varios temas que hoy están en el centro de la opinión pública. La "festichola" en Palihue que se dio en la casa de un conocido político, lo que dejó la protesta policial y el caso de una "mejicaneada" que involucra al personal policial.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el uniformado explicó por qué no se hizo una infracción cuando se constató que había un festejo de cumpleaños en la casa del abogado Iván Budassi, situación que alertó a vecinos del sector. "En ese evento puntual, la presencia de la policía y de Fiscalización obedecía a un llamado al 911 que daba cuenta de una fiesta. Cuando llegamos se verificó que era una vivienda particular, no había una fiesta mayúscula como ocurre por ejemplo en navidad, sino que estaban con música alta".

Y agregó: "Se habló con la dueña de la casa, se le explicó el motivo de nuestro arribo, entendieron cuál era la situación, se cesó con la actividad y ahí quedó la cuestión. La Municipalidad no realizó una infracción porque no se constató una fiesta con venta de alcohol y entradas, y para la policía no configuraba un delito".

Según explicó Bezos, la metodología de trabajo ha ido mutando en el último tiempo. "Llevamos 6 meses en esta situación de pandemia, fueron cambiando las fases con actividades que se han agregado y hoy, salvo excepciones, casi todo funciona con algunas reservas y protocolos".

"Todo se ha ido dialogando con la Fiscalía Federal y lo que nos refieren, es la tarea de prevenir, explicarle a la gente cómo estamos con el avance del virus, que se respete el distanciamiento y las medidas de seguridad. Es más que nada una tarea de concientización", analizó el comisario.

Y siguió: "En el caso de que la gente lo entienda y adopte las directivas, no se están haciendo infracciones porque entienden el resultado. Comentarios de la gente uno no puede contestar a todos, pero sea la casa de un cartonero o alguien que tenga una función pública como en este caso, no podemos ingresar sin una orden".

Más de Gonzalo Bezos

Protesta policial. "Creo que las máximas autoridades han entendido que el reclamo de fondo era entendible y escuchable, pero sí se cuestionan algunas formas que han sucedido en distintos puntos de la provincia, en algún punto específico no se ha trabajado de la mejor manera, porque más allá del Código Penal, también tenemos una reglamentación interna".

"Como policías no podemos afiliarnos a partidos políticos ni tenemos derecho a una sindicalización. En 2017 hubo un reclamo en ese sentido, pero la Corte Suprema lo rechazó. Es un tema puntual, difícil, muchas veces lo que uno piense puede ser malentendido, yo prefiero guardármelo porque ventilarlo públicamente puede ser tomado de mala manera".

"Sí creo que en algún momento debería haber un referente para poder hablar estas cuestiones y que no pasen estas cosas. Lo que ocurrió está documentado porque esa es la directiva de Asuntos Internos".

Mejicaneada. "Yo no sé cómo está la investigación, pero sí puedo decir que la investigación se inicia producto de que la propia policía llevó la inquietud que tuvo la familia. Fue una reunión que tuvimos, como ellos estaban en duda o no querían llevarlo a la Justicia, fuimos nosotros a tirar las cartas arriba de la mesa en Fiscalía. Después de eso se inició una causa que ha llegado al día de ayer con estas medidas para tratar de determinar lo que pasó. Habrá que esperar, tengo entendido que hubo secuestro de celulares al personal".