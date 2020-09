Aulas virtuales: "Hasta que la autoridad sanitaria no se expida, seguimos así"

La jefa distrital de educación, Julieta Conti, dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre la situación actual que viven y las perspectivas a mediano y corto plazo sobre un potencial retorno a las aulas.

Al respecto, la funcionaria fue clara: "Hasta que la autoridad sanitaria no se expida, seguimos trabajando así. Por el momento seguimos trabajando del mismo modo como el 16 de marzo".

En esa línea Conti subrayó que "seguimos preservando la salud y la vida, pero seguimos con el vínculo con los chicos, que son atravesados por realidades de salud y anímicas. Por el momento no hay trimestres ni boletines. La evaluación es permanente y se hace a través de múltiples herramientas".

De igual manera aclaró que "se han explotado todos los medios virtuales y no virtuales y los resultados son muy buenos. Tenemos menos del 1% de alumnos que no hayan podido seguir el plan de estudio o no han tenido contacto con los docentes".

Por último Julieta Conti cerró diciendo que "todos tenemos claro que todas las herramientas virtuales han llegado para quedarse. Se debieron incorporar más rápido de lo pensado para seguir cumpliendo nuestro rol pedagógico".