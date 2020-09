"Es una locura que algunos hablen del colapso del sistema"

Héctor Gay analizó en LA BRÚJULA 24 el presente del sistema sanitario en la ciudad y dijo que "es una locura que algunos hablen de colapso". Aseguró que el principal problema "no son las camas, sino el recurso humano". Y remarcó que no tiene sentido retroceder de fase.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal señaló que "leí la crónica que publicaron en este medio el miércoles, en la que hablaron varios directores de hospitales, y me parece que reflejaba muy bien la realidad. Hoy, el sistema está complicado, pero de ninguna manera en colapso".

"Quiero recordar que en los años anteriores, en varios inviernos el sistema ha estado completo. Bahía Bñlanca tiene una particularidad yes que hace 25 años no suma camas, y cuando se producen brotes, a veces de neumonías o gripes, es muy común que se sature el sistema, pero obviamente con menos prensa", apuntó.

En ese mismo sentido, el Intendente indicó que "no es un problema de camas, es de recurso humano, el personal de la salud está haciendo un gran esfuerzo y la población tiene que reconocérselo, tener en cuenta cuando no cumple las medidas. Esta semana en el Municipal había mucha gente fuera de carrera por eso".

Y agregó: "Una de las formas de medir el efecto de esta pandemia es con números concretos. Al día de ayer había 1510 contagiados, que es 0,49% de la población. Es razonable hablando de una pandemia, pero por ahí hay un temor infundado, una angustia que no tiene demasiado sentido, aunque debo reconocer que mucha gente no sabe como termina esto y hay que tener más recaudos".

Además, Gay ponderó la existencia de unidades extrahospitalarias, las cuales hoy están disponibles casi en su totalidad. "Otro dato del tema hospitalario es que desde el principio había un sistema para optimizar y se trabajó bien, una de las cosas que se nos pidió fue establecer unidades extrahospitalarias para eventuales desbordes, y es así que gracias a instituciones públicas y privadas hoy tenemos cinco de esas unidades".

"Entre ellas tenemos 187 camas disponibles, ayer había ocupadas 6, no quiero minimizar el tema, pero es una locura que algunos hablen de colapso. Yo lo entiendo si lo que se quiere es alertar a la gente para el cumplimiento de normas, pero estamos lejos de eso, hoy el principal problema es el recurso humano y es serio", apúntó.

Por último, el mandamás bahiense refirió que es ilógico retroceder de fase en la ciudad. El botón rojo, como se mencionó, está descartado. "Nadie volvió a fase 1 porque saben que no se puede cumplir, el sistema de fases hoy no tiene demasiado sentido. Mar del Plata, que alguna vez fue puesta como ejemplo, ya superó los 6 mil contagios. Hace 10 días volvió a fase 3, pero anteayer tuvo 386 casos y cuando apretó el botón rojo tenía entre 180 y 200 casos".

"Es una etapa superada, hoy no sirve retroceder porque implica que una gran mayoría no lo va a respetar, y segundo porque terminás castigando a gente que ha cumplido los protocolos. Hoy los comercios no presentan contagios. Los contagios son de tipo social, el problema está en un sector de la población que minimiza esto y nos preocupa", cerró.