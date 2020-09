Maxi López, furioso con Wanda Nara: "Es una inconsciente"

Luego de que se conociera la noticia de que Mauro Icardi dio positivo de coronavirus, Maxi López estalló contra Wanda Nara. Es que tras la final que el PSG (donde juega su marido) disputó contra el Bayern Munich, la mediática se fue de vacaciones a Ibiza y allí hubo una ola de contagios.

Primero se supo que Neymar, compañero de Icardi en el equipo francés, había contraído la enfermedad. Y luego, tras un hisopado masivo al plantel, también se confirmó que Ángel Di María e Icardi, entre otros, también tenían COVID-19.

"Estoy indignado, es una inconsciente esta mujer", sostuvo López, en medio de un ataque de furia, en diálogo con Karina Iavícoli, panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11). Y agregó: "Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender". Según contaron en el programa de Ángel De Brito, el ex jugador de River Plate no ve a sus hijos desde el 15 de agosto, cuando Nara le habría contado que se iban a ir de viaje a la isla española.

"Yo le dije que no tenía que ir a Ibiza. Todos lo que vuelven de ahí, vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre, si no lo entiende ella, ¿quién lo va a entender?", se descargó Maxi.

Además, en medio de este escándalo se supo que tanto Wanda como Valentino, el hijo mayor que la mediática tuvo con López, afortunadamente dieron negativo; mientras que Constantino, Benedicto e Isabella, la menor de la familia, no tuvieron la misma suerte y arrojaron un resultado positivo.

Pocos días atrás, Nara había publicado fotos de sus lujosas vacaciones en tierras europeas. “Ibiza. Como cada verano, pero siempre mejor”, había escrito debajo de una serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

"Gracias por ocuparse de todo y de invitarnos a mí y a mis amigos a la casa que tanto me gusta otro año más... Gracias por tenernos aquí”, agradeció en otra publicación, en la que se la ve un paradisíaco lugar que compartió con el arquero del PSG Keylor Navas, quien también dio positivo. En las fotografías, Wanda se mostró en un lujoso yate de cuatro pisos que alquilaron para pasar unos días en el mar y en una moto de agua. Unas vacaciones lujosas, pero que terminaron abruptamente y no de la mejor manera.