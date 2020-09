En diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Guillermo Novellis, voz y cara del popular grupo La Mosca, contó cómo la banda está atravesando estos meses de pandemia, y qué tienen en agenda en un futuro próximo.

Al respecto, sostuvo que "mientras no sale el sol hay que ir haciendo cosas para tener actividades e ir adaptándonos a esto que pasa. Sabiendo que tenemos una banda, un proyecto. Este año cumplimos 25 años. Ya nos hemos demostrado que tenemos para mucho".

Buceando un poco más en su historia, Novellis aseguró que "es muy mágico el arte. No tiene mucha predeterminación. Las canciones exitosas a veces son muy simples. Quizás la no complejidad con la que uno llega al oyente… a veces con los muchachos hablábamos de las canciones que íbamos haciendo y decíamos, esto va a ser un hit… y no pasaba. No hay una escuela para hacer canciones".

Sobre los objetivos que se pusieron como banda en un inició, el cantante confirmó que "buscábamos ser populares, conocidos, de las masas, de la gente. Trabajando para la gente, escribiendo historias…. Algo así como julio verne. Él nunca fue a la luna pero se lo imaginó. Yo cuando canto las canciones veo imágenes… no sé cómo se las imaginará la gente".

En otro pasaje de la charla, contó cómo aparecieron los característicos lentes en su vida. "En el último video clip del primer disco, me rapé la cabeza esa misma mañana. Los anteojos los tenía puestos una de las maquilladoras… nos pareció gracioso que llamándonos La Mosca usar esos lentes… y quedó. Una imagen es muy poderosa, por más trillada que parezca la frase".

Por último contó que el próximo 19 de septiembre, a partir de las 21 llevarán adelante un show vía streaming. "Lo haremos a cuatro o cinco cámaras. Ya estuvimos ensayando para que no se pierda nada. Siempre pasan cosas ahí arriba. Y no solo el cantante, sino los demás músicos. Vamos a tratar de captar todos los detalles".