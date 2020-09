Susbielles dijo que están en contra de las tomas y pidió una política clara

Federico Susbielles, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto y referente del peronismo local, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 luego del cruce de declaraciones que lo tuvieron como protagonista junto al intendente Gay.

Cabe recordar que todo se originó luego de una solicitada pública que hizo el jefe comunal, en la que pedía al gobernador Kicillof que tomara cartas en el asunto en cuanto al tema usurpaciones, y la posterior respuesta de Susbielles, quien lo tildó de "chicanero". Luego, Gay señaló también en este medio que el ex presidente de la CABB "está en campaña permanente".

"Lo escuché bastante nervioso al Intendente, creo que debería retomar la senda de la gestión y del diálogo. Yo lo que hago todos los días es gestionar y representar los intereses de los bahienses", sostuvo el titular del puerto en diálogo con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Lo que dije y reafirmo ahora es que hay que trabajar. El tema de las usurpaciones y acceso a la tierra es algo muy sensible como para copiar y pegar un tuit. Lo que necesita Bahía Blanca es una política clara en esta materia, cosa que no ha ocurrido".

En esa misma línea, consideró que "fueron siete intendentes que salieron al mismo tiempo a hablar por Twitter, pero esa no es una forma de trabajar concreta. Hay un gobierno que ha generado un Ministerio en esta temática, ahora hay líneas claras que permiten volver a generar una mesa de trabajo para solucionar algo que afecta a muchísima gente en la ciudad".

Y siguió: "Banalizar el tema y no terminar de explicar lo que se pretende no me parece bien, la gente necesita respuestas claras. De todas maneras, no creo que cambie la relación con Gay en cuanto a la gestión, hemos acompañado desde el puerto desde el inicio y lo seguiremos haciendo".

"Si hay una expresión que responsabiliza al Gobernador sin ningún asidero, me siento en el deber de expresarme", remarcó.

Por otra parte, Susbielles señaló que "desde el 2016, cuando el Municipio adhirió a la Ley del Hábitat, no hemos tenido una sola política de impulso de acceso a la vivienda. La realidad es que hay que generar una matriz de trabajo que solucione esta problemática".

"Quieren plantear que nuestro espacio político está a favor de las tomas de tierras y eso no es así, estamos del lado del derecho. Lo que sí decimos con claridad es que hay que tener una política en concreto, pero el municipio nunca lo tuvo", manifestó.