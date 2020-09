"Los que usurpen tierras no podrán acceder a ningún beneficio social"

El tema usurpaciones se instaló con fuerza en la agenda bahiense. Luego del fuerte cruce de declaraciones que incluyeron el pedido del intendente Héctor Gay hacia la administración de Kicillof para que tome cartas en el asunto, y una respuesta de Susbielles, que lo tildó de "chicanero", hoy el jefe comunal volvió a expresarse sobre el tema.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, Gay afirmó que todos aquellos que usurpen tierras en la ciudad no van a recibir ningún tipo de beneficio por parte del municipio. Y sobre el titular del Puerto, indicó que "está en campaña permanente".

"Creo que en estos momentos tenemos que referirnos a los hechos concretos y no a lo que puede decir alguien que está en campaña permanente", sostuvo el intendente al inicio de su alocución, en relación con los dichos de Susbielles. Y agregó: "Acá hubo una postura de todos los intendentes de la provincia para salir a hablar, el fin de semana hubo 40 intentos de toma en La Plata, 25 en Mar del Plata, en el Conurbano decenas y en Bahía 3 o 4 intentos que fueron disuadidos, pero hay amenazas constantes".

"Frente a esto hemos intentado en general trabajar en conjunto para ver cómo se soluciona este problema, pero no tuvimos respuesta. Además, nos preocupó mucho la acción de la ministra -Sabina- Frederic, quien cuando se produjo la toma en Villa Mascardi y hubo una protesta de los damnificados, decidió labrar infracciones a los que protestaban", sinceró.

En esa misma línea, el mandamás bahiense refirió que "fijamos una posición porque nos preocupa, los intendentes somos los que tenemos el problema en nuestras puertas. Lo que hemos pedido es saber cuál es la postura oficial, si nos dicen que hay una política para evitar esto y privilegiar a los que van por derecha, vamos a trabajar juntos.De hecho, el gobernador nos dijo anoche que está preocupado por este tema".

A modo de análisis, Gay sostuvo que "hay que diferenciar a los que tienen alguna postura legítima o los que hacen negocios, ya sabemos que incluso hubo abogados detrás de esto, que incitan las tomas. Por ejemplo, en el caso de la Unión Ferroviaria, la realidad es que ninguna de las personas que participó estaba en situación de calle. El legítimo sueño de la casa propia no puede avasallar el derecho de los demás, hablamos de tierras que privadas".

Consultado respecto del momento, es decir por qué explotó este tema ahora, comentó que "seguro no hay una única causa, puede ser un poco de todo y la pandemia exacerbó esa cuestión, también está claro que hay quienes tienen legítimas necesidades y otros que ven lo que está pasando y le dicen a la gente que vayan a tomar que no los saca nadie".

"Hoy hemos reflotado una ordenanza de la época de Bevilacqua. En enero de 2013 un grupo de gente tomó viviendas sin terminar del Plan Federal, y ahí se determinó que quienes tomaran tierras iban a ser excluidos de los beneficios sociales que aporta el municipio, y esto lo vamos a aplicar. El que usurpa no tendrá beneficios sociales", aseguró el jefe comunal. Y agregó: "No me vengan ahora con el cuento de que defienden a los pobres, esta ordenanza se hizo en el gobierno justicialista".

Y dijo que "si no estás firme en esta cuestión, con las herramientas que uno tiene a la mano, esto no tiene fin. Donde alguien hace la vista gorda y logra que se consolide, se toman todas las tierras".

Susbielles, "en campaña permanente"

"En estos momentos tenemos que referirnos a los hechos concretos y no a lo que puede decir alguien que está en campaña permanente", aseveró Héctor Gay. Y recordó que "respecto de que no hubo políticas de vivienda en nuestro gobierno, hay que decir que nosotros llegamos al gobierno en el 2015 y nos habían dejado 700 casas abandonadas, de las cuales 680 eran de Grünbein, y las fuimos terminando con fondos municipales, en conjunto con los gremios".

"Terminamos entre 30 y 40 casas en Villa Delfina que también tomamos abandonadas, entregamos sin acto ni alharaca todas las casas fisuradas en Ingeniero White que durante años estuvieron reclamando. Todos tienen las casas nuevas. Hay 5600 familias que tienen el título de propiedad, y hay una cantidad muy importante de lotes para el plan Procrear que gestionamos con Nación".