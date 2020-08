Kicillof calificó de "valiente" la decisión del gobierno sobre las telecomunicaciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof consideró que "es muy difícil de discutir" la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicio público a la telefonía móvil, internet y TV paga, "a menos que se esté del lado de las corporaciones".

"Es una medida muy difícil de discutir al menos que se esté del lado de las corporaciones. Vivimos en una sociedad con niveles muy altos de exclusión y estos son servicios esenciales, básicos y el Estado debe garantizar una tarifa razonable", señaló Kicillof en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, el mandatario bonaerense aseguró que con el DNU que firmó Fernández se está restituyendo algo que el gobierno de Mauricio Macri excluyó por la misma vía del marco legal que existía cuando el líder del PRO asumió la presidencia.

"Pero a apenas 20 días de asumir, Macri derogó por DNU este artículo. Y modificó unilateralmente leyes debatidas y votadas democráticamente en el Congreso Nacional, a pedido del lobby", recordó el mandatario bonaerense.

Kicillof afirmó que escucha críticas a esta medida y "la verdad que todas son adjetivaciones sin argumentos de peso".

"En la Ciudad de Buenos Aires hay 5000 chicos y chicas que no tienen acceso a la educación. Hay que garantizar la conectividad. No podemos hacernos los distraídos. En esta pandemia, se notó que quien no tiene internet la pasó mal. Es un servicio público y el estado debe tutelarlo. No se puede decir que eso no corresponde", remarcó.

Más temprano, Kicillof, destacó hoy como "valiente" la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicio público a la telefonía móvil, internet y TV paga y consideró "más que oportuna la suspensión de cualquier aumento de precios hasta el 31 de diciembre de 2020".

"En Argentina, la luz, el gas, el agua y la telefonía fija son considerados servicios públicos esenciales desde hace mucho tiempo. ¿Quién puede dudar de que hoy el acceso a internet y la telefonía celular también lo son? Solo quienes defienden intereses de los grupos concentrados", publicó hoy Kicillof en su red social de Twitter.

En ese marco, indicó que "en diciembre de 2014, la Ley Argentina Digital (27.078) ya había reconocido en su artículo 15 el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC".

"Esta valiente decisión de Alberto Fernández es en beneficio de todas y todos los argentinos", sostuvo Kicillof, quien agregó que "reconoce que el acceso a celulares e internet son parte del derecho a la educación y a la información, y son un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico con justicia social".