Kicillof de cara al 2027: "Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó su proyecto federal de cara a las elecciones presidenciales de 2027 con fuertes críticas a Javier Milei en el plenario federal de Movimiento Derecho al Futuro.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo”, manifestó en el evento que se llevó a cabo en Avellaneda este sábado.

“Con Milei a la Argentina no solo no le va bien, se está produciendo una verdadera catástrofe. El desafío que tenemos por delante es el de cambiar el rumbo económico”, manifestó Kicillof.

“No hay país posible con un Gobierno nacional enfrentado con las provincias. Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ninguna región, ningún pedacito de la Argentina, se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa", afirmó el gobernador bonaerense.

A su vez, el mandatario provincial le apuntó al Presidente por no recorrer las provincias ni inaugurar a lo largo de su gestión ni “una obra, ni una escuela, ni un hospital”.

“Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente. Abandonó la idea misma de una Argentina integrada. Estamos acá porque nosotros pensamos y hacemos exactamente lo contrario”, sumó Kicillof, mientras la militancia presente cantaba “¡el que no salta votó a Milei!“.

Además, resaltó que si bien el orden económico y social es importante, el país no se puede ordenar mediante la destrucción del aparato productivo, del sistema científico, y la educación y salud pública.

"El único interés que nos debe guiar es el interés nacional. Para eso, nuestro país debe tener un proyecto argentino, pensado para la Argentina, por los argentinos y en beneficio de nuestro pueblo. Ese proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social", dijo.