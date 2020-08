Proyectan un centro con menos autos, más bicicletas y el desarrollo de trenes eléctricos

El presidente del Colegio de Arquitectos, Aldo Braccini, se refirió al debate en torno a la aparición de nuevas bicisendas en el micro centro y planteó no solo un diagnóstico de la situación que atraviesa transversalmente a Bahía Blanca, sino también algunas soluciones para hacer más sustentable el sistema.

"Hoy tenemos que pensar en un nuevo sistema de movilidad urbana, incluso por la situación de pandemia. Debemos pensar en ciudades más amigables, estar seguros en que no hay forma más rápida de llegar que en bicicleta, que se pueda atravesar toda la ciudad en ese medio de transporte en 15 minutos, revitalizando nuestro centro", sostuvo Braccini, en LA BRÚJULA 24.

Además, recordó su época de juventud: "Cuando era chico, andar en bicicleta era normal. La escuela a la que iba tenía un bicicletero enorme, los empleados ferroviarios se movilizaban en este medio de transporte. Lo que hicimos mal es haber abandonado ese hábito, por eso es más que un tema cultural. Hoy, pensar en seguir metiendo autos en el centro es imposible, no da para más. El virus viajó en avión, por eso tenemos que brindar sistemas alternativos".

"El clima de Bahía Blanca es agresivo en invierno, hay mucho viento y por suerte tenemos una ciudad bastante plana. Se necesita de un buen asfalto y lugares seguros para que la gente pueda circular. La bicicleta es una alternativa para desalentar el uso del auto. También incluyo aquí el monopatín. Una opción es empezar a pensar o en una especie de tranvía eléctrico que de una vuelta por un trayecto bien delimitado, no tan cercano al centro y con paradas cada cinco cuadras", enfatizó el conocido arquitecto frente a la posibilidad establecer una modalidad novedosa.

Consultado por el periodista Germán Sasso con relación a si es aplicable a la ciudad, sostuvo: "En Bahía hay una máquina para decir que 'no' antes de hacer encarar una prueba. No veo lejano estos proyectos porque nos va a permitir descongestionar todas las líneas de colectivos que hoy pasan por la Plaza Rivadavia. Recuperar la vía que va desde la Carrindanga hasta la sede de Vialidad podría evitar que los micros eviten el centro. La movilidad en autos y de a una persona tendrá que dejar de existir porque la ciudad no lo soporta y sustentablemente es un sistema anacrónico".

"No puedo creer la cantidad de gente que usa los espacios públicos en el invierno, hay una tendencia al cambio positivo porque las personas se vuelcan a sistemas que merecen ser fomentados. En los últimos dos meses se vendieron más de tres mil bicicletas por mes. En Bahía estamos acostumbrados a la máquina de impedir, primero me opongo y después analizo. Habrá calles angostas, de tránsito lento, donde no pueden convivir todos los medios de transporte, el estacionamiento, las paradas de abastecimiento y otras donde no habrá estacionamiento y el auto fluirá más rápido", enfatizando que en el centro, la manera más rápida de llegar a un punto específico es caminando.

Y puntualizó: "Esto no va en contra de las cocheras, porque la idea es que aquel que quiera ir en auto al centro podrá hacerlo, aunque cumpliendo con, por ejemplo, el límite de velocidad máxima permitido. No hay que excluir y en ese movimiento tenemos que asegurarle que el vehículo pueda desplazarse a no más de 30 km/h por el centro".

"La pandemia aceleró el tiempo en algunas cosas y lo demoró en otras. Quizás faltó más difusión respecto a cómo funcionan las ciclovías. Debemos empezar a generar lugares ajenos al centro donde se cuente con el abastecimiento mínimo, descentralizando la atención pública y privada para no tener tanta gente circulando en torno a la Plaza Rivadavia", finalizó Braccini.