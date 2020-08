Moto eléctrica versus moto convencional: el debate que viene

Leonardo Valente y Carlos Pardo, cada uno desde su lugar, manifestaron sus diferencias en el aire de LA BRÚJULA 24, a través del programa "Bahía Hoy". El motivo: motos eléctricas versus convencionales. Sin lugar a dudas, se trata del debate que viene.

Primero, el ex candidato a intendente del Frente Todos por Bahía, sostuvo que "en términos generales yo estoy de acuerdo con todo lo que es sustentabilidad, lo que hay que pensar juntos son las implementaciones". En este punto, claro, se refirió al tema de la polémica en torno a las ciclovías.

"Desde lo teórico hay cosas que son ideales, pero en la calle se empieza a ver el verdadero impacto. Hoy tenemos tecnología para comunicar lo que se quiere hacer y generar el debate antes de hacer la inversión. Esta polémica con las bicisendas no tiene que ver con el trámite comercial, sino con el educativo, es lo que hay que prestarle atención para que sea sustentable", aseveró.

En relación a las motos eléctricas, Valente indicó que las defiende "porque no generan un impacto de emisiones de humo ni de ruidos en la ciudad. Hoy las motos eléctricas son la alternativa más económica, son más seguras porque tienen un mejor sistema de freno".

Además, afirmó que "son cómodas y andan bien. Los autos van a tardar más seguramente, pero evidentemente el transporte público debería convertirse en algún momento. Nosotros presentamos un proyecto, que va alineado con lo que hicieron otros países, para que de acá a cinco años no se vendan más las convencionales".

En contrapunto, Carlos Pardo, conocido motero de la ciudad, refirió que "me

me parece que eso está muy lejos de la realidad, sobre todo con respecto a la durabilidad de las baterías y el costo. Hoy una moto eléctrica cuesta alrededor de 100 mil pesos, cuando el costo de cualquier ciclomotor para trabajar es de 30/40".

"La batería tiene una vida útil de uno o dos años dependiendo el uso. Si vos tenés que hacer viajes más largos, por ejemplo a Punta Alta por trabajo, no vas a poder volver con la misma carga. Además, el tiempo de recarga de la batería va entre 6 y 8 horas", agregó.

Más diferencias

Valente. "Hay tecnologías que tienen mucho más automonía, con lo cual no son todas las motos iguales. Pero más allá de eso, esa moto que vale 40 mil pesos no cumple ninguna norma de calidad internacional. En Brasil la moto que compramos acá por 40 mil pesos no se puede adquirir. Allá se exige no contaminar o contaminar poco, y tener un sistema de frenos efectivos".

"Hoy lo que estamos construyendo con esas motitos para todo el mundo son un pasivo muy grande. Si te parás un rato en la puerta del Hospital Municipal ves que la mayoría son accidentados con motos. La eléctrica, en tanto, tiene una velocidad máxima de 40 km/h, mientras que la común llega hasta 90 y sin los frenos adecuados".

Pardo. "Ni por casualidad, siempre con respeto, pero no creo que tenga los conocimientos. Los accidentes no pasan por una cuestión de cilindrada, sino por una cuestión de que la gente anda a una velocidad que no es la adecuada. Para la gente que trabaja puede llegar a servir, pero la batería la tiene que cambiar cada dos años y vale 25 mil pesos. Para los que viajamos, entre 200 y mil kilómetros, no va a desaparecer ni la moto ni el auto".