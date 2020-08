Insólito: un box de estacionamiento le impide sacar su camioneta del garage

Los nuevos boxes de estacionamiento que fueron pintados sobre el asfalto del macrocentro bahiense buscan organizar el tránsito, sin embargo para algunos vecinos de la ciudad lejos de ser una solución, se convirtieron en un verdadero contratiempo.

Es el caso de Jorge Solís, quien vive en 19 de Mayo 759 y que lleva varios días reclamando una respuesta. Es que cada vez que tiene que salir del garage del domicilio en su camioneta se topa con el box de estacionamiento que no le permite salir de forma natural.

"Hay una marca blanca justo a la salida de mi garage, que es angosto y tengo que salir en línea recta. Los vehículos están bien estacionados, pero no me da espacio de maniobra", destacó un contrariado Solís, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y enfatizó en el programa "Tal Cual Es" que "si estaciona una camioneta, directamente no puedo salir, no tengo lugar. Por eso pido encarecidamente que alguien pueda hacer algo. Hablé con un inspector y llamó a uno de sus superiores que sacó fotos y me dijo que iba a tener noticias suyas. Nunca más apareció".

Por último, el vecino explicó que para salir de su casa ha tenido que subirse a la vereda con su Renault Sandero, o bien realizar gran cantidad de maniobras, ocasionando una congestión de tránsito que bien podría evitarse.